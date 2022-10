„Die Geissens“: Traurige Gewissheit – „Heute ist kein guter Tag“

Der Millionär hat’s schwer. Wenn sich die Geissens über eines nicht beschweren können, dann über zu wenige Autos. Carmen, Robert und die Kinder stehen jeden Morgen aufs Neue vor der Qual der Wahl. Soll es der Mini sein, oder vielleicht doch lieber der Rolls-Royce? Luxusprobleme.

Aber trotzdem auch Probleme. Vor allem, wenn der Edel-Wagen nicht so ausschaut, wie sich das die Geissens gedacht haben. So hatte Robert seinen geliebten Rolls-Royce folieren lassen. Prinzipiell eine gute Sache. Schließlich kann dem Wagen so relativ kostengünstig ein neues Antlitz verpasst werden. Wenn man es richtig macht.

Die Geissens: Autokrise bei Robert Geiss

Und da liegt der Hase im Pfeffer. Denn nach einem Regenguss hatten sich auf Roberts Auto hässliche Flecken gebildet. Ein No-Go für den Selfmade-Millionär. „Ja, die Folie war ja wohl mal scheiße“, meckert der 58-Jährige bei Instagram. Und weiter: „Das ist ja wohl eine absolut miese Qualität, absolut miese Verarbeitung.“

Schön sieht das wirklich nicht aus, was Robert und seine Kinder da vom Luxus-Mobil abkratzen. Oder wie es Robert bei Insta so schön schreibt: „Heute ist kein guter Tag!!! Wenn ein Auto schlecht foliert ist, dann ist der Tag schon versaut! Also aufpassen, dass ihr den richtigen Folierer/ Werkstatt habt. Sonst geht es euch wie mir. Jetzt müssen wir alle Autos checken.“

Ärgerlich. Vor allem, wenn der Fuhrpark so riesig ist, wie bei den Geissens. Blöd nur, dass es noch zu weiteren Problemen kommen könnten. Unter dem Video kommentieren nämlich einige Autofans, dass die Geissens beim Abziehen der defekten Folie einen gehörigen Fehler machen. „Zum Folie abziehen die Folie auf jeden Fall ordentlich warm machen“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und ein anderer scherzt: „Erstmal neu lackieren, nachdem ihr den Lack mit abgerissen habt.“ Man darf also gespannt sein, ob diese Szenen auch in den neuen Folgen zu sehen sind.