Die Geissens: Robert Geiss weiht Fans ein – SO reich sind die Millionäre wirklich!

Es gibt kaum eine Familie im deutschen Fernsehen, die ihren Reichtum und ihr Luxusleben so mit der Öffentlichkeit teilen wie die Geissens. Designerkleidung, Luxusbleibe in St. Tropez, eigene Yacht: Die Geissens führen zweifellos ein leben wie ein Lottogewinner.

Seit nunmehr zehn Jahren begeistern Carmen und Robert Geiss im Rahmen ihrer RTL2-Serie „Die Geissens“ ihre Fans im TV und lassen sie an ihrem Jetset-Leben teilhaben. Und eine Frage brennt den Fans dabei auf der Seele: Wie reich sind die Millio Geissens tatsächlich?

Die Geissens: SO viel Geld haben die Millionäre wirklich

Als bodenständig bezeichnen sich die gebürtigen Kölner schon. „Wir haben nur etwas mehr Geld als einige andere“, so Carmen Geiss gegenüber der Bild. Im Laufe der Jahre ist immer mehr dazugekommen.

Die Geissens: Robert Geiss und seine Ehefrau Carmen. Foto: imago images / SKATA

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (17) und Shania (15)

Seit 2011 haben sie eine eigene Fernsehsendung „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“

Seit 2015 lebt die Familie in Südfrankreich

Die Geissens: „Macht keinen Unterschied, ob du zehn, 50 oder 100 Millionen hast“

Robert gesteht: „Wir haben es geschafft, unser Geld so intensiv zu verwalten und verwalten zu lassen, dass wir jedes Jahr reicher geworden sind. Und das hat nichts mit dem Fernsehen zu tun. Mein Fokus liegt immer darauf, das Geld aus dem Firmenverkauf zu erhalten und nicht auszugeben. Das habe ich ganz gut geschafft in den letzten 26 Jahren. Irgendwann kommst du in die gute Lage, dass du nicht mehr aufs Konto gucken musst. Im Alltag macht es keinen Unterschied, ob du zehn, 50 oder 100 Millionen hast.“

Für Carmen Geiss ist es allerdings ganz wichtig zu betonen, dass das Geld nicht durch Nichtstun in die Kasse floss. Vielmehr hätten sie in ihren 39 Jahren Beziehung hart dafür gearbeitet, verrät sie Bild. „Wahrscheinlich haben wir das Unternehmer-Gen und nicht das Unterlasser-Gen in die Wiege gelegt bekommen.“

Nicht zuletzt spricht für den Erfolg der Geissens aber auch die schlagfertige Art, die witzigen Sprüche und der rheinländische Humor, der bei den Fans und Zuschauern so gut ankommt. Und seit geraumer Zeit auch ihre beiden Teenie-Töchter Shania und Davina, die sich mehr und mehr als Influencerinnen auf Instagram etablieren.

Carmen Geiss kann sich zwar alles kaufen, was sie will, ein Weihnachtsgeschenk wird ihr aber sicher in ganz besonderer Erinnerung bleiben. Denn das kann man für Geld nicht kaufen. Hier mehr >>>

Die Geissens: Mega-Neuigkeiten

Erst kürzlich hat Carmen Geiss die Fans mit tollen Neuigkeiten zum Ausrasten gebracht. Es betrifft die neue TV-Staffel der Geissens bei RTL2. Alle Infos erfährst du hier >>> (jhe)