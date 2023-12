Die Geissens: Show-Verbot für Carmen? Robert mit knallharter Ansage

Die Geissens sind seit über 42 Jahren unzertrennlich. Schon als Teenager lernten sie sich kennen und lieben. Zusammen bauten sie sich ein Leben im Luxus auf und jetten heute um die Welt.

In der RTL Zwei-Doku „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Welt“ gibt das Paar Einblicke in sein Privatleben. Robert Geiss zeigt sich oftmals von der schroffen Seite, doch der Millionär kann auch ganz butterweich. Denn ohne seine Carmen kann und will er am liebsten keinen Tag mehr und deshalb machte er nun eine knallharte Ansage.

Die Geissens: Let’s Dance war „schlimmste Zeit“ für Robert

„Ohne meinen Mann könnte ich nicht leben. Ich wäre ohne Robert verloren“, gesteht Carmen Geiss im „Bild“-Interview. Doch direkt darauf betont sie, dass es ihrem sonst so harten Göttergatten ganz genauso ergehe. Das habe sich vor allem 2014 bemerkbar gemacht. „Ich denke, das ist beidseitig so. Robert wüsste ohne mich nicht, was er machen sollte. Die schlimmste Zeit seines Lebens war, als ich wochenlang zum Tanztraining für ‚Let’s Dance‘ in Köln war …“

In ihrer ganzen Beziehung seien sie nicht länger als einen Sommerurlaub komplett voneinander getrennt gewesen. Deshalb sei die RTL-Tanzshow eine besondere Herausforderung für das Paar und insbesondere Robert gewesen. „Genau. Das war eine Katastrophe“, motzt Robert und macht eine deutliche Ansage: „Solche Shows brauchen sich gar nicht mehr bei Carmen zu melden.“

Carmen würde jederzeit wieder mitmachen

Carmen zeigt Verständnis für ihren Mann und erklärt: „Als ich bei ‚Let’s Dance‘ mitmachte, war das Stress für Robert. Er ist es gewohnt, dass ich ihm seine Tennisstunden arrangiere, seine Autos waschen lasse und mich um die Organisation unseres Haushaltes kümmere. Plötzlich musste er das machen. Ich rechne ihm hoch an, dass er trotzdem versucht hat, mir den Rücken freizuhalten und sich um die Kinder kümmerte. Auch wenn er gehofft hatte, dass ich in der ersten Runde rausfliege.“

Doch stattdessen tanzte sich die zweifache Mutter von Shania und Davina bis ins Halbfinale. Zusammen mit Profitänzer Christian Polance belegte sie den dritten Platz. Letztlich sei der 59-Jährige stolz auf seine Frau, „dass sie sich durchgebissen habe“. Und Carmen würde jederzeit wieder mitmachen. Deshalb ist das ausgesprochene Show-Verbot von Robert wohl mehr mit einem Augenzwinkern anzusehen. Denn wer die taffe Blondine kennt, weiß, dass sie sich durchaus gegen ihren Mann durchzusetzen weiß.