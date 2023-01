Die Geissens: Nach Diskussion mit Carmen ergreift Robert plötzlich die Flucht – „Es ist ein Drama“

Endlich ist der Tag gekommen, auf den sich alle Fans von den Geissens gefreut haben: Ab heute (02. Januar) zeigt RTL2 die neuen Folgen der Jetset-Familie im Doppelpack. Immer montags können die Zuschauer die Familie auf ihren Abenteuern begleiten und einen Einblick in ihren Alltag erhaschen.

Wer die Geissens kennt, der weiß, dass Robert und Carmen sich gerne mal etwas necken. Vor allem der 58-Jährige hat Spaß dran seine Frau mit flotten Sprüchen zu ärgern. Die Fans feiern seine freche Art und freuen sich , dass er diese in der ersten Folge wieder zum Vorscheinen kommen lässt.

Die Geissens: Der Hahn im Korb flüchtet

Ja, so als einziger Mann unter drei Frauen hat man es sicher nicht immer leicht. Das zeigt Robert Geiss in den neuen Folgen deutlich. Als die Familie sich gerade auf den Weg machen will und Carmen sich die Jacke anzieht, fällt Robert direkt eine Sache auf: „Jetzt hast du den falschen Mantel an. Du wolltest doch den Mantel von gestern anziehen.“

Und zack, hat er Carmen an der Angel, die ihm prompt eine Ansage macht: „Bist du wahnsinnig? Da friere ich mir den Sack ab. Nein das geht nicht, Robert.“ Der hat genug von der Diskussion und macht auf dem Absatz kehrt: „Ich gehe. Es ist ein Drama. Ich weiß auch nicht, wieso man sich eine Familie anschafft. Ich würde mir das überlegen an eurer Stelle. Bis man den Hühnerstall unter Kontrolle hat, da fühlt man sich, wie ein Farmer.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Geissens: Fans sind voller Vorfreude

Für genau diese Szenen lieben die Fans die schrecklich glamouröse Familie. Unter dem Beitrag auf Instagram zeigt sich dann, wie groß die Vorfreude bei den Fans tatsächlich ist:

„Darauf freue ich mich schon sehr, und dank der Coolness von Robert wird man wieder viel lachen können.“

„Ich liebe sie. Die Sprüche, klasse Familie, bleibt wie ihr seid. Unterhaltung hoch 10.“

„Ich freue mich schon riesig drauf ihr seid echt lustig.“

Mehr News:

Neben seiner Frau hat Robert ab und zu auch seine Töchter Davina und Shania auf dem Kieker. Warum er sie jetzt mit einem Ladenbesuch ärgern will, erfährst du hier.