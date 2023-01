„Die Geissens“: Carmen feiert in Dubai – was dann passiert, macht sie fassungslos

Glanz, Glamour und ganz viel Luxus: So kennen wir „Die Geissens“. Für die neuen Folgen ihrer RTL2-Doku-Soap haben sich Robert, Carmen und ihre gemeinsamen Töchter auf den Weg nach Dubai gemacht. In dem Wüstenstaat lässt die Millionärsfamilie die Seele baumeln.

Neben ausgiebigen Shopping-Trips, spritzigen Bootsfahrten und anderen noblen Aktivitäten verschlägt es die Geissens dabei unter anderem in edle Nachtclubs. Als Carmen dort gerade mit ihrem Ehemann einen feuchtfröhlichen Abend verbringt, ertönt plötzlich eine ganz bestimmte Melodie über die Lautsprecher.

„Die Geissens“ in Dubai: Plötzlich ertönt Carmens „Jet Set“-Song

„Das hätte ich niemals gedacht“, platzt es begeistert aus Carmen Geiss. Als sie gerade in einem Club in Dubai feiert, hört sie auf einmal ihre eigene Stimme durch den Raum schallen. Mitten am Persischen Golf dröhnt Carmens Kult-Song „Jet Set“ aus den Musikboxen. Dabei ist der Song schon satte 12 Jahre alt.

Ob es sich bei der Songauswahl im Club um einen Zufall handelt oder ob die Clubbetreiber von der Anwesenheit der Geissens wissen, ist unklar. Der Blondine scheinen die Verantwortlichen so oder so zu imponieren. „Da war ich sowas von überrascht“, schreibt die 57-Jährige zu einem Instagram-Clip, der eine feiernde Partymeute zeigt. Der ganze Club tanzt zu Carmens „Jet Set“. Das scheint die Sängerin selbst noch nicht wahrhaben zu wollen: „Der Wahnsinn – und das in Dubai!“

Die Fans der Geissens sind sofort Feuer und Flamme. Der „Jet Set“-Song hat längst Kultstatus erreicht. Dass die Luxus-Hymne sogar bis Dubai durchgedrungen ist, sorgt auch bei treuen RTL2-Zuschauern für Freude. „Es sei dir gegönnt, liebe Carmen“, kommentiert eine Frau. „Ein Welt-Hit“, schwärmt hingegen ein Mann von dem Lied. Da liegt es nur auf der Hand, dass sich die Fans eine Fortsetzung wünschen. „Wir brauchen wieder neue Musik, Carmen“, heißt es von einer weiteren Frau.

Dabei ist Carmen Geiss gar keine professionelle Sängerin. Bei „Jet Set“ handelt es sich lediglich um das Titellied ihrer RTL2-Sendung „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“. Dass der Song einmal solch hohe Wellen schlagen würde, hätte die Zweifach-Mama sicherlich nicht erwartet.