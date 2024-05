Die Geissens: Kurz nach der Show geht die Nachricht herum

Die Kult-Familie „Die Geissens“ hat sich seit vielen Jahren fest auf ihrem Sendeplatz bei RTL2 etabliert. Woche für Woche liefern Robert, Carmen und ihre Töchter Davina und Shania jede Menge Drama, kuriose Geschichten und Unterhaltung.

Am Montagabend (27. Mai) war Partystimmung angesagt! Denn Oma Margret zelebrierte ihren 80. Geburtstag. Obwohl „Granny Geissini“ Feiern anstrengend findet, ließen es sich die Superreichen nicht nehmen, Roberts Mutter heimlich in ihrer Heimat Calpe in Südspanien zu besuchen.

„Die Geissens“: Sendung muss sich geschlagen geben

Bei den Geissens blieb am Montagabend kein Auge trocken – vor allem nicht bei Roberts Mutter. Als Feiermuffel war sogar sie von der Überraschungsparty ihrer Familie überwältigt. Löste der runde Geburtstag Oma Margrets auch in den Zuschauerzahlen Jubel aus?

Die Freude der Fans schien sich zur Primetime in Grenzen zu halten. So fallen „Die Geissens“ auf Platz 20 der meistgesehenen Sendungen am 27. Mai zurück. Immerhin: Damit sicherte sich die RTL2-Show noch einen Platz unter den Top 25 der Auswertung des Medienportals „DWDL.“

„Die Geissens“: Jetzt herrscht Gewissheit

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die RTL2-Sendung eine Zuschauerzahl von 0,27 Millionen und damit einen Marktanteil von 5,3 Prozent. Dahingegen schlugen sich die Geissen-Töchter mit ihrer eigenen Show „Davina & Shania – We love Monaco“ um zwei Plätze besser. Der Nachwuchs erreichte 0,31 Millionen Zuschauer, was sich in einem prozentualen Anteil von 5,6 Prozent bemerkbar machte.

Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren fielen die beiden TV-Formate komplett aus dem Ranking heraus. In dieser Kategorie sicherte sich die Tagesschau die Erstplatzierung. Stolze 4,53 Millionen Zuschauer verfolgten die Nachrichten. Dadurch konnte sich die ARD einen Marktanteil von 19, 8 Prozent sichern.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mussten sich „Die Geissens“ Sat.1 geschlagen geben. So fuhr der Sender mit „ran Sat.1 Fußball: Relegation 1. B“, also dem dramatischen Spiel zwischen dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf, den Sieg ein. 1,53 Millionen Zuschauer erreichten einem Marktanteil von 31 Prozent.