„Die Geissens“: Kurz vor Abflug nach Deutschland passiert es – „Riesen-Problem“

Sie gehören zu Deutschlands bekanntesten TV-Familien und lassen ihre Fans regelmäßig an ihrem Luxusleben teilhaben: „Die Geissens“. Ob auf ihrer Yacht im Mittelmeer, beim Shopping in Dubai oder beim Feiern in Monaco – Carmen, Robert und ihre Töchter Davina und Shania genießen das Jetset-Leben in vollen Zügen. Doch diesmal führt ihr Weg nicht an die Côte d’Azur oder auf eine Privatinsel, sondern zurück in ihre Heimat Köln. Schließlich steht hier eines der größten Events des Jahres an: der Karneval!

Doch ausgerechnet diese Reise wurde zur unerwarteten Herausforderung – und das lag nicht etwa an stürmischem Wetter oder Flugausfällen. Nein, das Problem war ein ganz anderes!

„Die Geissens“ stehen vor Problem

Dass „Die Geissens“ nicht mit Handgepäck reisen, sollte keine Überraschung sein. Wenn es in den Urlaub geht, wird selbstverständlich mit großem Gepäck aufgefahren – schließlich muss für jede Gelegenheit das passende Outfit parat stehen. Doch diesmal wurde aus der gewohnten Kofferflut ein echtes Problem.

Wie Carmen auf Instagram zeigte, geriet das Verladen des Gepäcks im hauseigenen Privatjet zur logistischen Meisterleistung. „Riesen-Problem hier. Ob wir es zum Karneval nach Köln schaffen?“, kommentierte sie das Chaos. Denn offenbar war der Platz im Gepäckfach mehr als ausgeschöpft – und dennoch musste unbedingt noch ein weiterer Koffer mit.

Während andere einfach schweren Herzens einen Koffer zurückgelassen hätten, war das für Familie Geiss keine Option. Schließlich ging es um nichts Geringeres als den perfekten Karnevalsauftritt! Doch anstatt das Bordpersonal mit der Lösung des Problems zu betrauen, nahm Robert die Sache selbst in die Hand.

„Die Geissens“ machen Köln unsicher

In dem Instagram-Clip ist zu sehen, wie Robert sich mit vollem Körpereinsatz dem kniffligen Problem widmet, während Carmen ihm aus sicherer Entfernung kluge Ratschläge erteilt. „Der Koffer muss quer gestellt werden!“, hört man die Millionärsgattin anweisen.

+++„Die Geissens“: Robert plötzlich blass vor Angst – „Letzte Stunde geschlagen“+++

Immerhin: „Die Geissens“ sind tatsächlich rechtzeitig in Köln gelandet, um das Karnevals-Spektakel mitzuerleben. Der WDR übertrug den großen Rosenmontagszug am 3. März sogar live, inklusive der bekannten TV-Familie.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten aus der Welt der Geissens:

Doch eine Frage bleibt offen: Musste am Ende doch ein Koffer dran glauben? Die Antwort gibt es wohl erst am 3. März um 20:15 Uhr auf RTL2, wenn „Die Geissens“ nicht nur ihre Karnevalsvorbereitungen zeigen, sondern auch wieder einen Blick in ihren luxuriösen Alltag gewähren. Dann heißt es: Kamelle statt Champagner und Kölsch statt Kaviar.