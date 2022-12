„Die Geissens“: RTL2 zeigt Wiederholung – diese Szene stößt Zuschauern jetzt bitter auf

Das Gewöhnliche kommt für die Geissens nicht in Frage. Die Unternehmer-Familie liebt den Glanz und Glamour. Zu teuer? Zu speziell? Das scheinen glatt Fremdwörter für Robert und seine Mädels zu sein.

Während die einen genau deshalb regelmäßig in die Realityshow „Die Geissens“ einschalten, kocht es bei den anderen innerlich. Über so manche Aktionen der Fernsehstars kommen die RTLZWEI-Zuschauer bis heute nicht weg.

„Die Geissens“: Shania soll Jeep zum 18. Geburtstag bekommen

Während die Fans des Formats sich noch bis 2023 gedulden müssen, bis sie wieder neue Folgen der Geissens zu Gesicht bekommen, präsentiert RTLZWEI ihnen aktuell ein buntes Best-of der lustigsten Folgen aus dem vergangenen Jahr. Darunter fällt auch die Episode „Kölle Calling“, in der Shania ihr erstes eigenes Auto Probe fahren soll. Den Wagen gibt es natürlich zum 18. Geburtstag geschenkt.

Wer jetzt mit einem Fiat 500, VW Polo oder Opel Corsa rechnet, irrt sich. Für das Geissens-Nesthäkchen kommt nur ein großer SUV in Frage. Ganz schön dekadent für eine 18-Jährige, die gerade erst gelernt hat, wie man ein Auto fährt.

Ein Jeep ist wohl nicht gerade das typische Auto für Fahranfänger. Foto: RTLZWEI

„Die Geissens“-Zuschauer empört: „Geht gar nicht“

Ihre Probefahrt führt Shania in Begleitung von Papa Robert über ein Offroad-Gelände, auf dem lauter Bäume aus dem Boden sprießen. Da wird selbst dem Millionär mulmig: „Das wird gefährlich, das sage ich dir. Das geht doch schief. Pass auf!“ Doch Shania denkt gar nicht daran, vom Gaspedal zu gehen und driftet schonungslos über die Wiese. „Fahr langsamer“, hört man Robert immer wieder panisch dazwischen rufen.

Dass der Fernsehstar seine Kinder überhaupt direkt in so große Autos setzt, erscheint den Zuschauern selbst heute noch fragwürdig. „Der würde ich erstmal ein altes Auto geben, damit sie lernt zu fahren. Geht gar nicht“, kommentiert einer von ihnen unter der Vorschau bei Facebook. Ein anderer fügt empört hinzu: „Warum gleich ein Jeep? Langt nicht ein kleines tolles Auto?!“

Weitere News:

„So ein Auto für eine Fahranfängerin… fragliche Sache. Sie sollte eher klein anfangen mit einem sicheren Auto“, heißt es in einem weiteren Kommentar. Der ein oder andere Fan fragt sich, was Shania in der Großstadt überhaupt mit einem Jeep anfangen sollen: „Warum bekommen die kein gescheites Auto?“ Doch um Nutzen und Funktion scheint es bei den Geissens schon lange nicht mehr zu gehen.