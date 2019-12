Die Geissens: Es ist soweit – Tochter Shania (15) hat ihr erstes...

In ihrer TV-Sendung nehmen die „Geissens“ die Zuschauer mit auf Reisen auf ihrer luxuriösen Yacht. Auch auf Youtube teilen sie jede Woche neue Videos aus ihrem Alltag. In der aktuellsten Youtube-Folge dreht sich alles um Töchterchen Shania (15).

Und wie jetzt rauskommt, hatte die Geissens-Tochter ihr erstes Fotoshooting für eine Modelagentur.

+++ Dieter Bohlen: Unglaubliches Geständnis über Mariah Carey: „Da ging mir...“ +++

Die Geissens: Shania (15) hatte ihr erstes...

Der besondere Tag beginnt in einem Hotelzimmer mit Blick auf die Alster in Hamburg. Carmen Geiss und Shania machen sich bereit für einen aufregenden Tag in der Stadt an der Elbe. Für die 15-jährige Tochter der Geissens geht es zu ihrem ersten Fotoshooting für eine Modelagentur.

--------------------

Weitere News aus der TV-Welt:

Top-Themen des Tages:

---------------------

Bevor es ins Studio geht, stehen Mutter und Tochter im Badezimmer des Hotels und reden über das bevorstehende Setcard-Shooting. Carmen Geiss rät ihrer Tochter: „Sei einfach wie du bist, weil so wie du bist, bist du perfekt“.

Shania´s großer Tag - Die Geissens

Carmen zu Tränen gerührt

Als Tochter Shania im Studio geschminkt wird, kommen Carmen die Tränen. „Du siehst so anders aus“. Klar, ihre Tochter wird langsam Erwachsen und strebt eine Modelkarriere an.

Die Geissens. Foto: imago images/Future Image

Bei der renommierten Modelagentur MGM Models steht die 15-Jährige inzwischen unter Vertrag. Wie die Agentur bekanntgibt, habe die Geissens-Tocher gutes Potential, als Model zu arbeiten. Jedoch sei sie aufgrund ihrer Körpergröße nicht für den Laufsteg geeignet.

+++ Heidi Klum teilt intimes Bett-Foto und die Fans rasten aus – „Ich habe noch nie so einen großen...“ +++

Die Geissens als auch die Agentur sind am Ende des Tages begeistert von den Fotos. Bilder in Unterwäsche würde es von der 15-Jährigen aber erstmal nicht zu sehen geben. „Dazu ist sie noch zu jung“, so Mutter Carmen. (mia)