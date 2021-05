Die Geissens: Jetzt ist es offiziell! RTL2 trifft drastische Entscheidung

Die Geissens - bei RTL2 sorgen sie nicht nur für gute Laune, sondern auch für eine Spitzen-Quoten!

Carmen und Robert Geiss sind mit ihrer Doku-Serie „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ auf Erfolgskurs. Die letzte Staffel räumte richtig ab.

Kein Wunder, dass „Die Geissens“ eifrig an neuen Folgen arbeiten. Nun gibt RTL2 allerdings etwas bekannt. Es gibt eine Planänderung.

Die Geissens: RTL2 trifft eine drastische Entscheidung

Denn wie der Sender laut „DWDL“ bekannt gibt, kommen die Geissens nun schon früher zurück! Die Kölner Familie hat dem Sender zwischen Januar und März Traumquoten beschert, die über dem Senderschnitt lagen. Doch mit dem Ende der Staffel gab es auch ein Ende der tollen Zuschauerquoten.

Die Geissens bescheren RTL2 mit ihrer Doku Traumquoten. Foto: IMAGO / Eibner

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (17) und Shania (16)

Seit 2011 haben sie eine eigene Fernsehsendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Seit 2015 lebt die Familie in Südfrankreich

Weder „Dickes Deutschland“, das an der Stelle von den Geissens gesendet wurde, noch das ältere Format „Die Bauretter“ konnten die Zuschauer, wie von RTL2 erhofft, überzeugen.

Überraschende Nachrichten von den Geissens. Foto: imago images/wolf-sportfoto

Mehr zu den Geissens:

Für den 24. Mai setzt der Sender nun erst mal mit der Doku „20malSex – Neue Mythen über Lust und Liebe“ auf Sex sells. Danach kommen die Geissens ins Spiel.

Die Geissens: Comeback früher als geplant

Ab dem 31. Mai werden Carmen Geiss, ihr Mann Robert und ihre beiden gemeinsamen Töchter Davina und Shania wieder ihr Jetset-Leben vor der Kamera führen. RTL2 sendet Wiederholungen, bevor es dann demnächst mit der neuen Staffel losgeht.

Die Geissens. Foto: IMAGO / wolf-sportfoto

Carmen Geiss kündigte dazu bereits an: „Neue spektakuläre Ziele, alte Freunde und neue Abenteuer warten auf Euch. Wir freuen uns schon jetzt darauf, diese mit Euch zu teilen.“

Via Instagram kündigte Robert Geiss am Freitag an: "Nicht verpassen: Ab Montag um 20:15 Uhr auf RTLZWEI darfst du dich auf die Wiederholung der besten Folgen mit uns freuen."

Die Geissens: Carmen und Robert Geiss. Foto: IMAGO / Tinkeres

RTL Zwei: Daniela Katzenberger mit Neuigkeiten

