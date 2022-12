„Die Geissens“ sorgen für Fassungslosigkeit bei den Fans – „Wird sich noch rächen“

„Die Geissens“ sind bekannt dafür mit ihrem Geld nicht grade sparsam umzugehen. Ihren Reichtum stellen sie immer wieder gerne in ihrer eigenen RTL2-Show „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ unter Beweis. Doch manchen Fans ist das wohl zu viel des Guten.

Protz-Alarm bei den Geissens! Robert und Carmen suhlen sich im Luxus: dicke Autos, große Villen, süßes Leben in Monaco. Das ist nichts Neues. Wenn es aber nach den Zuschauern geht, dann könnte das Luxus-Paar ab und zu auch mal einen Gang herunterschalten.

„Die Geissens“: Fernsehkauf eskaliert völlig

Vor allem in Zeiten von Energiekrise, Ukraine Krieg, steigenden Lebensmittel-Preisen und Co. ist das Verhalten der Geissens vielen ein Dorn im Auge. Auf seinem offiziellen Instagram-Account teilte RTL2 jetzt einen Ausschnitt der Sendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“. Die Szene kommt bei den Fans alles andere als gut an.

Dort zu sehen: Carmen und Robert in einem Elektrofachmarkt. Die beiden lassen sich grade von einem Verkäufer bezüglich Fernseher beraten. „Ja also ich hab mich jetzt entschieden. Das ist ja ganz einfach. Wir nehmen jetzt 17 von den. 17 Stück“, sagt Robert und zeigt auf eins der dort ausgestellten TV-Geräte.

„Die Geissens“: Fans kritisieren Kauf-Wut

„Ich mach mir jetzt ne ganze Fernsehwand im Schlafzimmer. Für drei Häuser brauch ich 17 Stück“, ist Robert überzeugt. Da schaut selbst Protz-Queen Carmen etwas verwundert. Doch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Schnurstracks läuft Robert auf ein weiteres Gerät zu: „Hiervon brauche ich auch zwei Stück.“ Zu guter Letzt darf es noch ein 3D-Fernseher sein – für Monaco, wie Robert selbst erklärt. „Was willst du denn mit ‘nem 3D?“, fragt Carmen ungläubig. „Für Monaco. Wenn ich schon neu einrichte, dann richte ich mir auch Monaco neu ein.“ Am Ende kauft Robert also sage und schreibe 20 Fernseher!

Und das können die Fans so gar nicht nachvollziehen. „Warum muss man sowas in die Öffentlichkeit stellen? Da stimmt doch was nicht. Was will er damit sagen?“, „Dieser Protz wird sich noch rächen!“ und „Der Ton macht die Musik und der Ton war hochnäsig“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte. Doch einige Fans sind auch der Meinung: Carmen und Robert haben sich ihren Erfolg hart erarbeitet – und dürfen mit ihrem Geld machen, was sie wollen. „Wohlverdient“, schreibt ein Follower.