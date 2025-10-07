Die Geissens: Mütze sorgt für Zoff – „Peinliche Kappe“

Die Geissens gelten als eine der bekanntesten Unternehmerfamilien Deutschlands. Mit ihrer Reality-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ begeistern sie ein Millionenpublikum. Carmens schrille Rufe nach ihrem „Roooobeeeert“ wurden zu ihrem Markenzeichen.

Auf ihren Instagram-Profilen stellen Robert und Carmen ihr luxuriöses Leben zur Schau. Ausufernde Partys, Reisen mit dem Privatjet und teure Geschenke gehören zum Alltag des Ehepaars. Doch mit ihren neuesten Beiträgen spielen die Fernsehstars nun auf ein kontroverses Thema an.

Die Geissens tragen kontroversen Spruch zur Schau

Robert Geiss steht am Strand und spricht direkt in die Handykamera. Ein auf den ersten Blick harmlos wirkendes Video wird von den ersten Worten des Reality-Stars getrübt. Denn der Unternehmer verkündet: „Make Saint-Tropez Great Again. Was die Amerikaner können, können wir in Saint-Tropez natürlich auch.“ Voller Energie stürmt Robert in Richtung Beach-Club.

Robert trägt in seinem Video zudem eine rote Kappe, auf der „Make Saint-Tropez Great Again“ geschrieben steht. Und auch Carmen hat gefallen an der Kappe gefunden. Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie ein Foto, auf dem sie die Kopfbedeckung zur Schau stellt. Dass der Spruch eine Abänderung von „Make America Great Again“ ist, scheint die Geissens zu begeistern. Der Slogan wurde während der Präsidentschaftswahl in den USA von Donald Trump als Wahlspruch genutzt.

Roberts Anspielung auf die Leistungen der Amerikaner („Was die können, können wir natürlich auch“) zeigt, dass sich die Geissens der Bedeutung des Slogans voll und ganz bewusst sind. In der Kommentarspalte von Roberts Instagram-Beitrags sind die Meinungen der Fans gespalten. Einige Follower üben Kritik und schreiben:

„Leute: Ich hab‘ Euch ja wirklich lieb. Aber eine klare Distanzierung zur MAGA-Ideologie würde Euch besser stehen…“

„Wer sich mit dem abgewandten Slogan von Trump mit seinem Cap toll findet, hat nicht das Absurde von Trump mitbekommen.“

„Peinliche Kappe! Dachte der Robert schaut auch ab und zu mal Nachrichten.“

Doch auch Zuspruch von ihren Fans ist unter den Videos von Robert zu finden:

„Wie schön ihr es habt, ihr könnt einfach nur leben!“

„Viel Spaß!!! Hoffentlich kommt bald eine neue Staffel!“

„Der Hut steht ihm gut!“

„St.Tropez schaut mega aus! Schönes Wochenende!“

Die Kritik der Fans scheinen die Geissens gekonnt zu ignorieren, schließlich wollen sie die letzten Sonnenstrahlen in der Küstenstadt an der französischen Riviera aufsaugen.

Die Geissens stehen voll und ganz hinter ihren Social-Media-Posts. Was das Ehepaar tatsächlich über die Politik von Donald Trump denkt, kann nur vermutet werden.