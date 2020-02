Die Geissens: Millionärstochter Shania (15) hat neuen Berufswunsch – ein Detail macht stutzig

Luxusurlaub in Saint Tropez, Yachtpartys, Champagner in Saus und Braus: Für die Geissens kann es nie dekadent, nie laut genug sein. Und immer mit von der Partie sind die Teenietöchter Davina (16) und Shania (15). Letztere hegt jetzt sogar schon einen ganz besonderen Berufswunsch.

In der neuen Folge „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ (RTLZwei) wird das neue berufliche Vorhaben der jüngsten Geissens-Tochter thematisiert. Doch das Kuriose dabei: Eigentlich wollte Shania doch etwas ganz anderes werden.

Die Geissens: Millionärstochter Shania (15) hat neuen Berufswunsch

Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass Shania Geiss eigentlich den Durchbruch als Model schaffen will. In Hamburg steht sie bereits seit geraumer Zeit bei einer Modelagentur unter Vertrag, posiert darüber hinaus auf ihrem Instagram-Account in Modelposen und machte unlängst lauthals deutlich, dass sie auch ohne Castingshows wie „Germany’s next Topmodel“ eine Laufstegbeauty werden kann.

------------------

Weitere Promi-Themen:

+++ Lena Meyer-Landrut: Es ist offiziell – Sängerin lässt DIESE Bombe platzen „Mein Gott...!“ +++

+++ Cathy Hummels geht krassen Schritt – sie verlässt Mats, weil... +++

+++ Michael Wendler: Freundin Laura Müller mit süßen Neuigkeiten – „Ich bin...“ +++

------------------

Nach Modelwunsch: Shania Geiss will jetzt Designerin werden

Jetzt allerdings plant die Jugendliche etwas Neues für ihre Zukunft: Shania möchte unter die Designer gehen.

Carmen (li.) und Shania nehmen Nähunterricht bei einer Schneiderin. Foto: RTLZwei

Und damit der kreative Plan auch erfolgreich angegangen werden kann, nehmen Shania und ihre Mutter Carmen Nähunterricht bei einer Schneiderin. Richtig, Mama Carmen unterstützt ihr Töchterchen. Die Frage ist nur, ob die beiden dafür auch genügend Geduld haben.

Die Auflösung gibt es am 17. Februar ab 20.15 Uhr bei RTLZwei.

------------------

Das sind die „Geissens“:

Die Fernsehsendung über die Millionärsfamilie wird bei RTL Zwei ausgestrahlt

Seit 2011 können Zuschauer das Glamourleben der Familie Geiss verfolgen

Bislang gibt es 14 Staffeln der Reality-Sendung

------------------

Davina Geiss lässt sich Tattoo stechen

Und auch die ältere Geissens-Tochter Davina sorgte vor einigen Tagen für ordentlich Gesprächsstoff, als sie mit ihren süßen 16 Jahren ihr erstes Tattoo präsentierte. Ausgerechnet diesen Schriftzug ließ sich Davina stechen >>>