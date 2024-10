Die Geissens: Carmen erscheint auf Gala – sie sieht ganz anders aus

Sie leben ein Leben in Saus und Braus und sind auf den roten Teppichen des Landes zu Hause. Carmen und Robert Geiss haben sich als erfolgreiche Unternehmer und Reality-TV-Stars einen Namen gemacht und unterhalten mit ihrer RTL2-Sendung „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ Jung und Alt.

Dass Carmen Geiss einen Teil ihres Vermögens dafür einsetzt, auch in höherem Alter stets jung und frisch auszusehen, ist kein Geheimnis. Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze eine Million Menschen folgen, stellt die Unternehmerin stets ihr perfektioniertes Äußeres zur Schau. Nun sorgt jedoch ein Auftritt des Glamour-Paares in Monaco für erstaunte Blicke.

Die Geissens sorgen für Aufregung

Dass die Geissens auf einem roten Teppich aufzufinden sind, ist vorerst nicht sonderlich überraschend. So besuchten die RTL2-Stars zuletzt eine Galaveranstaltung in Monaco und ließen sich von den Fotografen vor Ort ablichten. Ein Foto auf dem Instagram-Profil des Fernsehstars zeigt Carmen in einem engen roten Paillettenkleid. Doch ein Detail dürfte treuen Fans der 59-Jährigen sofort ins Auge fallen.

Denn Carmen Geiss Silhouette wirkt erstaunlich schmal und auch das Gesicht der Unternehmerin hat an Fülle verloren. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Fernsehstar acht Kilo abgenommen und setzt angeblich auf eine gesunde Ernährung und Detox-Kuren. Der Fernsehstar scheint sich mit ihrem neuen Aussehen pudelwohl zu fühlen und posiert stolz für die Kameras.

Die Fans der Geissens tun ihrer Meinung unter Carmens Instagram-Beitrag kund. Einigen Zuschauern ist die optische Veränderung der Unternehmerin aufgefallen, ein Kommentar dazu lautet: „Es tut mir leid, die Mimik wirkt eingefroren, das natürliche und gewohnte Strahlen von Carmen wirkt wie versteinert.“ Ein weiterer Follower unterstellt außerdem: „Sie läuft vor dem Älterwerden weg!“

Doch auch positives Feedback sammelt sich unter den Fotos des Galaabends. Ein Anhänger des Fernsehstars kommentiert den Post mit den Worten: „Carmen, du siehst in dem Kleid echt toll aus!“ Auch ein weiterer Follower schreibt: „Du siehst wunderschön aus. So ein tolles Outfit.“ Gemeinsam mit ihrem Ehemann scheint die Unternehmerin einen ereignisreichen Abend verbracht zu haben.

Die Geissens sind kritische Stimmen gewöhnt und werden sich von den teils negativen Kommentaren ihrer Follower sicherlich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und so lange sich Carmen Geiss mit ihrem Aussehen pudelwohl fühlt, sind die Kommentare der Online-Community sowieso eher zweitrangig.