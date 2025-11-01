Carmen Geiss blickt zurück – und zieht ein eindeutiges Fazit!

Seit mehr als drei Jahrzehnten geht das Kult-Millionär-Ehepaar Robert und Carmen Geiss gemeinsam durchs Leben. Im schillernden Rampenlicht, auf luxuriösen Reisen, als fürgsorgliche Eltern und als TV-Paar ihrer RTL Zwei-Serie „Die Geissens“.

Am 30. Oktober feierten die beiden nun ihren 31. Hochzeitstag. Ein Ereignis, das sie so außergewöhnlich wie möglich gestalteten. In einem Instagram-Beitrag blickt Carmen nun hochemotional auf den Tag zurück.

Die Geissens gehen seit über 30 Jahren durch dick und dünn

„Unser gestriger Hochzeitstag war einfach ein Traum voller Emotionen, Überraschungen und wunderschöner Erinnerungen“, schreibt sie zu einer Collage mit privaten Aufnahmen.

++ auch für dich interessant: Carmen Geiss feiert Oktoberfest – doch es ist die Luxus-Variante ++

Doch was machte ihren Tag so unvergesslich? Auf den Aufnahmen ist ein romantisches Candlelight-Dinner in Gesellschaft ihres Freundes Mansur und eine luxuriöse Bootstour in Dubai zu sehen. Alles steht ganz im Zeichen ihrer langjährigen Liebe.

Carmen und Robert erlebten einen außergewöhnlichen Hochzeitstag

Carmen fügt in ihren Zeilen hinzu: „Schon vom ersten Moment an war alles perfekt – die Crew auf unserem Boot hat sich so viel Mühe gegeben und uns einen unvergesslichen Tag bereitet.“ Sofort wird deutlich: Die Geissens machten sich einen außergewöhnlichen Tag mit vielen Highlights, auf den sie lange zurückblicken werden.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihre Community ist zutiefst fasziniert und überwältigt von den vielseitigen Aufnahmen. „Ja es ist schön, wenn Leute es schaffen, so lange zusammen zu bleiben“, kommentiert eine Followerin. „Woooow was für wunderschöne Bilder einfach alle. Wie ihr strahlt, so ein tolles Paar – man merkt eure Liebe so sehr“, schreibt eine weitere Nutzerin. Und eine andere bewundert: „Toll, dass ihr schon soooo viele Jahre/Jahrzehnte gemeinsam durch dick und dünn geht… chapeau.“

Obwohl es viele Leute infrage stellen, beweisen die Geissens: Es gibt echte langjährige Liebe. Und auch nach Jahrzehnten im turbulenten Rampenlicht halten Robert und Carmen immer noch fest zusammen. Auf viele weitere glückliche und ereignisreiche Jahre…