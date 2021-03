Die Geissens: Eskalation bei Shopping-Trip – Carmen rastet aus

Die Geissens sind vor allem für ihren protzigen Lebensstil bekannt. Monaco, Miami oder Madrid – es gibt eigentlich nichts, was die Unternehmer-Familie nicht schon längst gesehen hätte.

Was bei keinem Ausflug der Geissens fehlen darf, ist eine anständige Shopping-Tour. Auf Sardinien stellen sich Robert, Carmen, Davina und Shania deshalb einer kleinen Challenge, doch die geht für Zwei von ihnen alles andere als gut aus.

Die Geissens duellieren sich beim Shopping-Trip in Italien

Von diesem Angebot träumen wohl so einige: Robert Geiss stellt den Geissens-Damen seine Kreditkarte zur Verfügung. Sie dürfen so viel shoppen, wie sie nur können – mit einer kleinen Bedingung.

Gemeinsam mit Papa Robert startet Shania ihre eigene Shopping-Tour. Foto: RTLZWEI

Robert Geiss fordert Ehefrau Carmen und Tochter Davina zu einem Schnapper-Duell heraus. Gemeinsam mit Nesthäkchen Shania will er den beiden beweisen, dass er die besseren Angebote machen kann.

Die Geissens: Carmen rastet aus – weil Davina DAS kauft

Eine Herausforderung, die Carmen und Davina selbstverständlich annehmen. Schnäppchen shoppen? Das können sie doch mit links!

Nur was genau man als günstiges Angebot definiert, liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Und so passiert, was passieren musste: Zwischen Mutter Carmen und der 17-jährigen Davina kracht es gewaltig.

Davina ist es gewohnt, täglich in Markenkleidung herumzulaufen. Ihre Mama hingegen ist ganz anders aufgewachsen. Ob das gut geht?

Als die 17-Jährige heimlich sündhaftteure Ohrringe kauft, platzt Carmen Geiss schließlich der Kragen. Wie gut sich ihre Konkurrenten Shania und Papa Robert schlagen, wird sich in der neuen Folge der familieneigenen Realityshow zeigen.

„Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ immer montags um 20.15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss bei tvnow.de verfügbar.

Zuletzt krachte es zwischen Davina und ihrer kleinen Schwester Shania. Warum plötzlich ein Zickenkrieg ausbrach, liest du hier.