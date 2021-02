„Die Geissens“: Carmen Geiss auf 180 – „Gott, war mir das peinlich!“

„Die Geissens“ sind wieder auf großer Tour. Die Millionärsfamilie war für die neuen Folgen in Kroatien unterwegs. Doch auch im Urlaub der Geissens ist nicht alles eitel Sonnenschein.

Doch was ist nur in den neuen Folgen nur los, dass sich Carmen Geiss schon vor der Ausstrahlung über die Geschehnisse der neuen „Die Geissens“-Folge beschwert.

Die Geissens: Carmen auf 180 – wegen DIESER Aktion von Robert und den Kindern

Ein wenig verrät Carmen Geiss schon auf Instagram. „Wir nehmen euch mit auf die 'Indigo Star' und schippern noch ein bisschen um Kroatien. Wer von euch kennt und liebt denn auch die alten Winnetou-Streifen mit Pierre Brice und Uschi Glas so wie der Robert und ich? Wir waren an den Original-Drehorten unterwegs und haben auch die ein oder andere nostalgische Szene nachgestellt, sehr zum Leid unserer Mädels“, berichtet Carmen Geiss.

Doch eine Sache brachte Carmen Geiss auf 180: „Außerdem waren wir in Nin unterwegs. Gefangen in einer nicht enden wollenden Stadtführung. Ich finde so was ja interessant, aber Robert und die Kinder haben sich benommen wie die Axt im Wald. Gott, war mir das peinlich!“

Was genau los war, siehst du am Montagabend bei „Die Geissens“ auf RTL2.

