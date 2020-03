Die Geissens: Carmen mit Tränenbeichte – „Wir haben...“

Die harten Corona-Maßnahmen sind für viele Menschen eine Qual. Zuhause fällt einem so langsam aber sicher die Decke auf den Kopf, die Kinder wissen nicht mehr, was sie tun sollen, Kontakte zu Freunden gibt es nur noch über Telefon oder Internet und auch andere, lebensnotwendige Tätigkeiten müssen hinten anstehen. Das ist auch bei den Geissens so.

Besonders hart hat es jedoch Carmen Geiss getroffen. Die 65-Jährige kann seit drei Wochen nicht mehr zum Friseur. Es herrscht Haar-Horror bei den Geissens.

Die Geissens: Carmen Geiss ist völlig verzweifelt

Verzweifelt und mit Tränen in den Augen wendet sich die Millionärsgattin über Instagram an ihre Fans: „Wir haben Sonntag, das Haar sitzt. Nicht. Oh mein Gott, ich brauche einen Friseur. Scheiße“, jammert Carmen in die Kamera.

------------------

Das ist Carmen Geiss:

Carmen Geiss wurde am 5. Mai 1965 in Köln geboren

Bevor sie den Unternehmer Robert Geiss heiratete, hieß sie Schmitz

1982 wurde Carmen Geiss zur „Miss Fitness“ gewählt

1994 heiratete sie den Unternehmer Robert Geiss

Das Paar hat zwei Töchter: Davina Shakira (geboren am 30. Mai 2003) und Shania Tyra Maria (geboren am 30. Juli 2004)

------------------

Fans haben tolle Tipps für Carmen Geiss

Doch es geht noch weiter. „Wer kann mir helfen in dieser scheiß Corona-Zeit?“, fragt sie verzweifelt. Schwierig. Doch zumindest sparen ihre zahlreichen Follower nicht mit mehr oder weniger hilfreichen Tipps.

Flechte deine Haare über Nacht..dann sind sie am nächsten Tag schön lockig und dann kannst du sie zur Hälfte hochstecken.

Meine Tochter macht super Langhaar-Frisuren. Soll ich sie fragen, dass sie dir ein Video macht, wie du selber dies machen kannst?

Eine von deinen Töchtern soll Friseurin lernen. Dann hast du immer eine im Haus.

Mein Tipp, nimm dir einen Rasierer und ab mit der Matte. Wenn die Coronazeit vorbei ist, hast du wieder gesunde und lange Haare.

