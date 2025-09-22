Schock-Diagnose für „Die Geissens“ – Carmen braucht eine Gehirn-OP

Eigentlich posten „Die Geissens“ schöne Einblicke aus ihrem luxuriösen Alltag mit ihren Instagram-Followern. Doch die Nachricht, die Carmen am Montagnachmittag (22. September) übermittelt, ist alles andere als schön. Die zweifache Mutter muss sich einer Gehirn-OP unterziehen.

„Die Geissens“: Große Sorge um Carmen!

Schon beim Blick auf das Foto lässt sich erahnen, dass Carmen Geiss keine guten Nachrichten für ihre Fans hat. Mit ernster Miene schaut sie in die Kamera, der verschwommene Hintergrund lässt erahnen, dass sie sich im Krankenhaus befindet. „Ihr Lieben, ich möchte euch etwas sehr Persönliches mitteilen: Bei mir wurde ein 10 cm langes und 11 mm breites Hämatom am Gehirn festgestellt“, schreibt Carmen dazu.

Weiter noch: „Vor einigen Tagen habe ich in der Schnelligkeit eine Treppenstufe übersehen. Da ich beide Hände voll bepackt hatte, bin ich ungebremst auf meine rechte Seite geknallt. Dabei habe ich mir das Hämatom zugezogen, welches jetzt operativ behandelt werden muss. Natürlich ist das eine herausfordernde Situation, aber ich gehe mit viel Vertrauen in die Ärzte und mit der Unterstützung meiner Familie in diese Zeit.“

Fans teilen aufmunternde Worte

Die Follower der 60-Jährigen reagieren natürlich schockiert auf diese Nachricht. Innerhalb weniger Minuten überschlagen sich die Kommentare. „Carmen, anscheinend möchte das Universum gerade, dass du besonders viel Stärke beweist. Ich wünsche dir von Herzen, dass alles wieder gut wird“, schreibt ein Fan beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Liebe Carmen! Ich finde es ganz groß, so etwas Persönliches öffentlich zu teilen. Sicherlich hast Du auch große Angst vor der OP, aber alles wird gut.“