„Die Festspiele der Reality-Stars“ (Sat.1): TV-Star Kader Loth bekommt eine Torte ins Gesicht. Eine Sache sorgt sie daran am meisten.

„Die Festspiele der Reality-Stars“ (Sat.1): Kader Loth bekommt Torte ins Gesicht – DARÜBER sorgt sie sich am meisten

Nicht nur die 33-Jährige Georgina Fleur sorgt mit ihrem Auftritt bei der neuen Folge der Sat.1-Show „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ für ordentlich Aufmerksamkeit.

Wieder einmal treten zehn Prominente Persönlichkeiten in der Sat.1-Show gegeneinander an. Unter ihnen auch Kader Loth. Deutlich weniger ehrgeizig und motiviert als Georgina Fleur, zeigt sich die 48-jährige am Freitagabend bei Sat.1.

Nachdem sie die Show direkt nach dem ersten Spiel verlassen muss, bekommt Kader Loth eine Torte ins Gesicht. Über eine Sache sorgt sie sich dabei am meisten. Darüber kann Moderatorin Olivia Jones nur lachen.

„Die Festspiele der Reality-Stars“ (Sat.1): „Also Kader ich bitte dich!“

Eines steht gleich zu Beginn fest: Die hellste Kerze ist Kader Loth definitiv nicht. Denn die 48-Jährige fliegt gleich in der ersten Runde der Sat.1-Show „Die Festspiele der Reality-Stars“ raus.

Bei „Die Festspiele der Reality-Stars“ müssen sich die Sternchen des deutschen Reality-Fernsehens mal wieder verschiedenen Challenges stellen. Dabei geht es nur um eines: Punkte sammeln! Denn wer am Ende die wenigstens Punkte hat, muss gehen und kriegt zum krönenden Abschluss noch eine Torte ins Gesicht.

„Die Festspiele der Reality-Stars“ (Sat.1): Wieder einmal treten die Promis gegen einander an. Wer ist wohl die hellste Kerze? Foto: Screenshot SAT.1

Dieses Schicksal trifft auch TV-Star Kader Loth. Nachdem diese das erste Spiel verliert, muss sie mit einer zuckersüßen Abfuhr rechnen. Um eines macht sich die 48-Jährige dabei unglaublich Sorgen.

„Passt bitte auf meine Nase auf, die ist nicht echt“, jammert Kader Loth vor ihrem Torten-Schlag ins Gesicht.

Darüber kann ausgerechnet Moderatorin Olivia Jones nur schmunzeln.

-------------------

Die „Festspiele der Reality Stars“-Teilnehmer am 12. Februar:

Kader Loth

Georgina Fleur

Prinz Marcus von Anhalt

Marc Terenzi

Bert Wollersheim

Patricia Blanco

Calvin Kleinen

Carina Spack

Tobias Wegener

Cathy Lugner

-------------------

„Also Kader ich bitte dich. Von wem ist hier denn schon die Nase echt?“, erwidert Olivia Jones gelassen.

Wo sie wohl recht hat, hat sie recht.

„Die Festspiele der Reality-Stars“ (Sat.1): Das sind Kader Loths letzte Worte

Ihre sorge um die gemachte Nase schützt die 48-Jährige nicht vor ihrem Schicksal.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

PLATSCH – die Torte landet mitten im Gesicht von Kader Loth. Ihre Nase scheint das ganz gut überstanden zu haben. Doch jetzt kümmert den TV-Star eine ganz andere Sache.

„Die Festspiele der Reality-Stars“ (Sat.1): Kader Loth sorgt sich um ihre gemachte Nase. Foto: Screenshot SAT.1

„Hast du noch ein paar letzte Worte?“, will Moderator Jochen Schropp wissen. Die hat Kader Loth ganz gewiss!

„MEINE WIMPEEEEEERN!“, kreischt die 48-Jährige hysterisch.

-------------------

Weitere TV-News:

+++ Sat.1: Ruth Moschner legt vorbildhaftes Verhalten an den Tag – und wird im Netz genau dafür angefeindet +++

+++ Frühstücksfernsehen-Moderator Chris Wackert muss ständig diese Frage beantworten – dann hat er genug „Lasst es!“ +++

+++ „Promis unter Palmen“: Sat.1 verrät Kandidaten – SIE statt Georgina Fleur dabei +++

+++ Sat.1 wirft wegen Marlene Lufens Video Programm um: Gästeliste steht – DAS fällt sofort auf +++

-------------------

Na Gott sei Dank muss sie diese Show von Sat.1 nicht länger ertragen. Wie lange Kader nun wohl braucht, um sich von ihren Strapazen zu erholen? (mkx)