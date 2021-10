„Die Chili“ bei „The Masked Singer“: ER steckte unter der Maske

ProSieben schickte in der fünften Staffel von „The Masked Singer” „Die Chili” ins Rennen. Nach Show eins war aber schon Schluss.

Die erste Maske ist gefallen! „Die Chili“ musste am Samstagabend beim Staffel-Auftakt von „The Masked Singer 2021“ ihren Hut nehmen. Doch wer verbarg sich hinter dem feurigen Gemüse? Es war eine kleine Überraschung. Hättest du damit gerechnet?

In Staffel fünf von „The Masked Singer 2021“ wurde es richtig heiß. ProSieben schickte „Die Chili“ ins Rennen.

Die Zuschauer fragten sich: Welcher Promi könnte sich unter der heißen Maske von „Die Chili“ verstecken? Samstagabend gab es die Auflösung!

„The Masked Singer 2021“: ER steckte unter „Die Chili“

Der Promi heizte dem ProSieben-Publikum mächtig ein.

In seinem roten Glitzerkostüm zog dieser Star alle Blicke auf sich. Kein Wunder, schließlich wurde viel Arbeit in die Chilischote gesteckt. Das Kostüm besteht aus stolzen 154 Einzelteilen.

Doch der schillernde Look hatte auch seinen Preis. Den „The Masked Singer“-Machern zufolge konnte sich „Die Chili“ mit ihrer extravaganten Maske nicht einmal hinsetzen.

„The Masked Singer 2021“: Jury tippte bei der „Chili“ unter anderem auf Horst Lichter

Die Jury, bestehend aus Moderatorin Ruth Moschner und den beiden Musikern Rea Garvey und Alvaro Soler, tippten auf Joachim Llambi, Horst Lichter, Rolf Schneider oder Mirco Nontschew. Doch Pustekuchen!

----------------------------------------

Das waren die Hinweise zur „Chili“:

Weltgrößter Erfinder

Ließ seine Kollegen schon früh hinter sich

Flog mit einem Auto durch die Luft

----------------------------------------

„Die Chili“ ist „Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa! Der 58-Jährige wurde vom Publikum rausgewählt. „Ich hatte die Zeit meines Lebens. Ich danke Prosieben für die sensationellste Familien-Show. Das ist mit so viel Liebe gemacht“, sagte er nach seiner Enttarnung.

Jens Riewa war „Die Chili“ bei „The Masked Singer“. Foto: imago / xEventpressxGolejewskix

----------------------------------------

Was für eine Überraschung! Welche Maske als nächstes fallen wird, das erfahren wir in der nächsten Liveshow am 23. Oktober – um 20.15 Uhr bei ProSieben.

Warum der Tiger außer Konkurrenz antritt, das erfährst du hier.

Eine, die „The Masked Singer“ sogar schon gewonnen hat, ist Sarah Engels. Sie flashte die Fans damals als Skelett. Auf Instagram hat sie jetzt ein Video geteilt, bei dem ihre Follower mitfühlen. Was dort zu sehen ist, erfährst du hier.