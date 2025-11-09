Figuren feiern Rückkehr bei „Die Bergretter“ – aber nicht, wie du sie kennst

Für alle, die bei jeder neuen Folge mitfiebern: „Die Bergretter“ sind endlich zurück – und das mit gleich zwei großen Überraschungen! Neben spektakulären Rettungsaktionen in schwindelerregender Höhe und packenden Gefühlsmomenten dürfen Fans sich auf bekannte Gesichter in neuer Form freuen. Zwei vertraute Charaktere feiern ihr Comeback – mit frischen Darstellern und neuen Geschichten.

Doppelte Freude also für alle Serienliebhaber: Mia Steiner, die Zieh-Tochter von Markus Kofler, und Leon Dörfler, Sohn von Michi, kehren auf die Bildschirme zurück – allerdings mit neuen Schauspielerinnen und Schauspielern. Beide Rollen bekommen ein Update, das frischen Wind ins Bergidyll bringt.

Neue Gesichter bei „Die Bergretter“

Die Rolle der Mia übernimmt künftig Lisa Junick. Serienfans kennen sie bereits aus „SOKO Wismar“ und „Letzte Spur Berlin.“ Leon wird nun von Marinus Hohmann gespielt, bekannt aus dem bayerischen Publikumsliebling „Dahoam is Dahoam.“ Beide Nachwuchstalente bringen jugendliche Energie und eine ordentliche Portion Emotion in die neue Staffel. Und laut Insidergerüchten soll es zwischen Mia und Leon bald ordentlich knistern – ein Liebeschaos in den Alpen ist also vorprogrammiert.

Auch in Staffel 16 mussten „Die Bergretter“ wieder alles geben. Gleitschirmunfälle, Lawinen und ein verunglückter Geldtransporter hielten das Team auf Trab. Im dramatischen Finale kam es dann zum Schockmoment: Vor Markus’ Augen stürzte Frederik Falkner in den Tod – ein Verlust, der noch lange nachhallt.

Große Gefühle bei „Die Bergretter“

Privat ging es nicht weniger turbulent zu. Markus gesteht Alex endlich seine Liebe, doch sie wendet sich von ihm ab. Nina zieht sich zurück, um die Beziehung ihrer Kollegen nicht zu gefährden. Am Ende bleibt Markus allein – bis Ex-Freundin Katharina wieder auftaucht. Gibt es in Staffel 17 etwa ein Liebescomeback?

Das ZDF bleibt jedenfalls seinem gewohnten Zeitplan treu.

Seit dem 30. Oktober 2025 läuft die 17. Staffel von „Die Bergretter“ im TV – diesmal mit sieben statt nur fünf Episoden. Zwei davon entstanden bereits 2024. Fans können sich also auf mehr Action, mehr Drama und mehr Herzklopfen in luftiger Höhe freuen.