Heftiger Eklat im „Die Bachelors“-Finale: „Ist der dumm, oder was?“

Was für ein Finale! Die aktuelle „Die Bachelors“-Staffel sorgt für großes Aufsehen! In der großen hochemotionalen Doppelfolge der Staffel fließen nicht nur Tränen, sondern es fliegen auch ordentlich die Fetzen.

Beide Bachelor erleben ein echtes Drama. Die Emotionen kochen über und es kommt zum Eklat. Was erwartet die Zuschauer im großen Finale?

Bachelor Felix sorgt für einen überraschenden Moment

Bachelor Felix Stein entscheidet sich überraschend nicht für Favoritin Vivi, sondern überreicht Seyma plötzlich die letzte Rose. Der Schock bei Vivi sitzt tief! Sie war sich vor der Entscheidung sicher, dass sie mit ihm Hand in Hand das Format verlassen würde.

Doch Felix macht kurzen Prozess und begründet: „Ich glaube, dass das Temperament, das ich so sehr an dir mag, mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht den Frieden geben kann, den ich suche.“ Für Vivi ist das ein Unding und nicht hinnehmbar. Sie verzichtet auf eine Umarmung und geht wortlos davon.

Hat Bachelor Martin mehr Glück?

Im Nachgang rechnet sie deutlich mit dem Bachelor ab: „Was für ein Argument! Temperament? Ist der dumm, oder was?“, fragt sie sich fassungslos. Auch bei Bachelor Martin Braun läuft es alles andere als rund. Nach dem freiwilligen Ausstieg seiner Favoritin Lena im Halbfinale, übergibt er im Finale Clara ganz sicher die letzte Rose. „Ich kann dir sagen, dass ich mich in dich verliebt habe“, erklärt Martin.

Doch was geschieht wohl beim großen Bachelor-Wiedersehen bei RTL? Sind Clara und Martin wirklich ein Paar? Und funkt es immer noch zwischen Seyma und Felix? All das wird beim großen Wiedersehen geklärt. Es wird am 27. August im Nachgang an das große Finale bei RTL ausgestrahlt – und außerdem ist es schon jetzt bei RTL+ abrufbar.

