„Die Bachelorette“: Unverhofftes Wiedersehen – IHN kannte sie schon vorher

Bald ist es wieder so weit: Die neue Staffel „Die Bachelorette“ wird am Mittwoch (15. Juni) um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Nachdem Dominik Stuckmann Anfang des Jahres die Rosen verteilt hatte, ist jetzt Sharon Battiste am Zug.

Während manche Fans sehnsüchtig auf die Ausstrahlung von „Die Bachelorette“ im Free-TV warten, gibt es die erste Folge der Staffel schon bei RTL+ zum Streamen.

„Die Bachelorette“: Spoiler-Alarm! ER ist kein Unbekannter

Direkt in der ersten Folge der neuen Staffel passiert der 30-Jährigen Rosendame ausgerechnet folgendes: Sie trifft auf ein bekanntes Gesicht. Der Herr heißt Basti und kommt aus Berlin. Nebenbei ist er Stripper bei der bekannten Strip-Show „Sixxpaxx“. Und genau daher kennt Sharon ihn auch. Unangenehm!

Das sind die „Bachelorette“-Kandidaten 2022:

Alexandros Chouliaras (27)

Basti Corsten (36)

Dennis Felber (23)

Emanuell Weissenberger (29)

Hannes Münzer (23)

Jan Hoffmann (31)

Lukas Baltruschat (28)

Maurice Furkert (26)

Max Wilschrey (26)

Mohamed Aidi (36)

Moritz Krämer (26)

Philipp Krause (26)

Patrick Niebauer (35)

Stas Kozlovich (28)

Steffen Vogeno (27)

Tim Dinius (30)

Tim Jessen (24)

Tom Fröhlich (24)

Umut Tekin (25)

Yannick Syperek (27)

„Die Bachelorette“: Sie erkennt ihn sofort

Etwas überrascht sieht Sharon ihn und sagt direkt: „Ich glaube, ich habe dich auch schon mal gesehen“. Danach erzählt sie im Interview, wo sie die Bekanntschaft mit Basti gemacht hat: „Basti ist Stripper und mit meinen Mädels waren wir schon das eine oder andere Mal auf einer Stripshow. Das hat uns ganz gut gefallen und er stand da auf der Bühne“.

Ob Basti dadurch einen Vorteil hat? Zu sehen gibt es „Die Bachelorette“ ab Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL oder vorab auf RTL+.

