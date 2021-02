Die Ärzte veröffentlichen Single – was DIESE NRW-Stadt damit zu tun hat

Überraschung für die Fans von Die Ärzte!

Vergangenes Jahr veröffentlichte die Band aus Berlin ihr neues Studioalbum „Hell“. Nun haben Die Ärzte eine Single ausgekoppelt und am Freitag auf Vinyl veröffentlicht.

Die Ärzte veröffentlichen Single

Bei der neuen Single handelt es sich um den dritten Song des neuesten Albums der Musikgruppe. Er trägt den Titel „Achtung Bielefeld“. Eine Hommage an die NRW-Stadt?

Das sind „Die Ärzte“:

Die Ärzte wurden 1982 in Berlin gegründet

Derzeit besteht die Band aus den Musikern Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo Gonzales

Im Jahr 1988 hatten sich Die Ärzte zwischenzeitlich aufgelöst

Ein neues Album soll Ende Oktober erscheinen. Es wird „Hell“ heißen

Die neue Single „True Romance“ gibt es ab Freitag auch bei Spotify

Die Ärzte Foto: picture alliance / dpa

Nein, wie Farin Urlaub im Oktober 2020 dem „Bayerischen Rundfunk“ erklärte. Damals sagt der Ärzte-Sänger über den Titel: „Es gab damals in den 80ern eine Punkband, mit der wir uns einen Übungsraum geteilt haben. Die hatten ein Stück, wo sie immer 'Achtung Bielefeld' gesungen haben.“

Doch am Ende habe sich das als Irrtum herausgestellt. „Zumindest haben wir das so verstanden. Aber ihr Stück hieß eigentlich 'Achtung Minenfeld', und ging über die Berliner Mauer“, so der 57-Jährige zum „BR“.

Eigentlich wollten Die Ärzte mit ihrem neuen Album auf Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehen. Doch Corona wurde der Band wie vielen anderen Künstlern zum Verhängnis. Hier kannst du die derzeit geplanten Tourdaten sehen>>> (cs)