Die Ärzte: Bitte Entscheidung – DIESE Nachricht schockt die Fans

DIESE Nachricht trifft die Fans der Kultband „Die Ärzte“ bis ins Mark. Eigentlich hätte es die große Comeback-Tour werden sollen. Ein Ereignis, auf das die „Die Ärzte“-Fans schon lange hinfieberten.

Doch Corona macht auch vor Musik-Medizinern nicht Halt. Eigentlich hätten „Die Ärzte“ in diesem Herbst auf große Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehen sollen. Die „In The Ä Tonight Tour“ sollte die Musiker in zahlreiche Großstädte führen.

Die Ärzte: Schock für Fans!

Doch aufgrund der Corona-Pandemie müssen Die Ärzte die Konzerte nun verschieben. Gute Nachricht für die Fans: Die Tour ist nicht komplett abgesagt, sondern soll im Herbst 2021 nachgeholt werden.

Auf der Homepage der Band heißt es: „Wir haben mit der Band entschieden, die Tour Ende 2021 nachzuholen.“ Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit, heißt es weiter.

Die Ärzte müssen ihre Tour verschieben. Foto: Axel Heimken/dpa

Und: „Solltet Ihr an den neuen Terminen verhindert sein, ab dem 28.09.20 beginnt die Kartenrückerstattung, und zwar ausschließlich an den VVK-Stellen, bei denen die Tickets gekauft wurden, und nur gegen Rückgabe des Originaltickets.“

Das sind die neuen Termine für 2021:

30.10. Berlin

31.10. Berlin

02.11. Frankfurt

03.11. Frankfurt

09.11. Hannover

10.11. Hannover

11.11. Bremen

15.11. Leipzig

16.11. Leipzig

18.11. Köln

26.11. Chemnitz

28.11. Erfurt

30.11. Dortmund

01.12. Dortmund

02.12. Dortmund

05.12. Hamburg

06.12. Hamburg

08.12. Stuttgart

09.12. Stuttgart

11.12. Bad Hofgastein

14.12. Zürich

15.12. Zürich

17.12. Wien

18.12. Wien

20.12. München

21.12. München

Ein weiteres Trostpflaster für die Fans: Im Oktober erscheint ein neues Album, das den Namen „Die Ärzte: Hell“. Nur noch bis zum 23. Oktober müssen sich die Fans gedulden. Der erste Song, „Morgens Pauken“ ist bereits veröffentlicht, am 9. Okober soll die zweite Single der neuen Platte erscheinen. (cs)