Die Ärzte: Neue Single „True Romance“ wird Internet-Hit – und SIE haben einen großen Anteil daran

„True Romance“, die neue Single von „Die Ärzte“ erscheint zwar erst am Freitag, doch schon jetzt wird der Song zum Internet-Hit. Wie es dazu kommen konnte?

Ganz einfach: „Die Ärzte“ haben gleich mehrere Bands und Künstler dazu gebracht, über den Hashtag „singtrueromance“ ihre neue Single zu performen.

„Die Ärzte“: Die Toten Hosen machen Promo für die Berliner Kollegen

Mit dabei sind unter anderem die Band „Kraftklub“, „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis, Rapper „Alligatoah“ oder „Tocotronic“-Stimme Dirk von Lowtzow. Aber auch eine Band, die man vielleicht eher nicht in der Reihe der Künstler erwartet hatte.

Das sind „Die Ärzte“:

Die Ärzte wurden 1982 in Berlin gegründet

Derzeit besteht die Band aus den Musikern Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo Gonzales

Im Jahr 1988 hatten sich Die Ärzte zwischenzeitlich aufgelöst

Ein neues Album soll Ende Oktober erscheinen. Es wird „Hell“ heißen

Die neue Single „True Romance“ gibt es ab Freitag auch bei Spotify

So teilten auch „Die Toten Hosen“ ein Video, in dem Vom Ritchie im besten 'Denglish' den neuen Song von „Die Ärzte“ performt. Ungewöhnlich, herrschte zwischen den Bands doch lange Streit. Der jedoch hatte sich in den vergangenen Jahren gelegt. Es kam sogar zu gemeinsamen Auftritten.

Ob Sänger Campino den Song jedoch so mag, ist eher schwierig zu beurteilen. Der Sänger der Hosen sitzt in Voms Video nur im Hintergrund und blättert mit angestrengtem Gesicht in seinem neuen Buch „Hope Street.“ Darin schreibt Campino unter anderem über eine Begegnung mit Queen Elizabeth II. Wie es dazu kam, kannst du hier nachlesen.

Worum geht's im neuen Ärzte-Song?

Worum es in dem neuen Song von „Die Ärzte“ geht? Die Band will Kritik am Medienkonsum äußern. In dem Song heißt es: „Hey Siri, google doch mal Sex mit Alexa. Und mach doch bitte meiner Ex klar, dass sie im Bett ne glatte Sechs war. Und lass mir auch ein paar neue Tracks da. Von meinem Alter Ego H.P. Baxxter.“

Na, das kann ja was werden.