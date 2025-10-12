Trauer um Diane Keaton: Diese Vereinbarung konnte sie nicht mehr erfüllen

Sie war eine Hollywood-Legende, eine echte Diva: Diane Keaton. Am 11. Oktober 2025 verstarb die Frau, die Meisterwerken wie „Der Pate“, „Der Stadtneurotiker“ oder „Was das Herz begehrt“ ihren Glanz verlieh.

Hollywood ist am Boden und trauert um eine Jahrhundertschauspielerin, die im Alter von 79 Jahren viel zu früh verstarb. „Die magische Diane Keaton ist verstorben. Ich teile mit euch diese Bilder, die ich von ihr in Sizilien während ‚Der Pate III‘ aufgenommen habe. Diane, du wirst zutiefst vermisst werden, aber dein Licht wird für immer scheinen“, schreibt beispielsweise Andy Garcia.

Trauer um Diane Keaton

US-Sänger Steve Tyrell schreibt via Instagram: „Mein Herz ist schwer, da ich den Verlust meiner lieben Freundin und einer der großen Ikonen unserer Zeit, Diane Keaton, trauere“, so Tyrell.

++ Hollywood in Trauer: US-Star Diane Keaton ist tot ++

Und weiter: „Diane war einzigartig: voller Licht, Humor und Wärme. Sie hatte die Gabe, alle um sie herum sich wohl zu fühlen, und ihr Talent war so mühelos wie außergewöhnlich. Es war eine Freude, mit ihr zu arbeiten, eine Freude zu wissen und ein wahres Original, sowohl auf als auch außerhalb der Leinwand. Diane, danke für das Lachen, das Herz und die Inspiration, die du uns allen gegeben hast. Du wirst zutiefst vermisst werden, aber dein Geist wird für immer in den Geschichten weiterleben, die du erzählt hast.“

„Wir sind nicht bereit, dich zu verlieren“

Und Goldie Hawn schreibt: „Diane, wir sind nicht bereit, dich zu verlieren.

Du hast uns eine Spur aus Feenstaub hinterlassen, gefüllt mit Lichtteilchen und Erinnerungen, die jenseits der Vorstellungskraft sind. Wie verabschieden wir uns? Welche Worte können dir in den Sinn kommen, wenn dein Herz gebrochen ist? Lob hast du nie gemocht, so demütig, aber jetzt kannst du mir nicht sagen, dass ich „die Klappe halten“ soll, Schatz. Es gab und wird niemanden wie dich geben.“

Der Hollywoodstar weiter: „Wir haben vereinbart, zusammen alt zu werden und eines Tages vielleicht mit all unseren Freundinnen zusammen zu leben. Nun, wir konnten nie zusammen leben, aber wir sind zusammen älter geworden. Wer weiß… vielleicht im nächsten Leben. Leuchte deinen Feenstaub da hoch, Freundin. Ich werde dich total vermissen.“