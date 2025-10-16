Traurige Gewissheit um Diane Keaton – Familie gibt Todesursache bekannt

Die Filmwelt ist immer noch erschüttert: Schauspiel-Ikone Diane Keaton ist am 11. Oktober im Alter von 79 Jahren unerwartet verstorben.

Die „Der Stadtneurotiker“-Darstellerin hatte sich in den letzten Monaten zunehmend zurückgezogen. Überraschenderweise trennte sich Diane Keaton auch von ihrem Traumhaus in Los Angeles. Nun hat ihre Familie den Grund für den tragischen Verlust bekanntgegeben.

Todesursache von Diane Keaton offiziell

Die Familie der Oscar-Preisträgerin bestätigte gegenüber dem Magazin „People„, dass Diane Keaton an den Folgen einer Lungenentzündung starb. In der Stellungnahme erklärte ihr Umfeld: „Die Familie Keaton ist sehr dankbar für die liebevollen und unterstützenden Nachrichten, die sie in den letzten Tagen im Namen ihrer geliebten Diane erhalten haben.“ Die Hollywood-Legende hinterlässt ihre Adoptivkinder Dexter (29) und Duke (25).

Diane Keaton: Insider packt aus

Die Familie wollte sich nicht weiter zu den Umständen von Diane Keatons Tod äußern. Stattdessen erinnerte sie daran, wofür die Schauspielerin stand: Wohltätigkeit und Mitgefühl.

„Sie hat ihre Tiere geliebt und war unermüdlich in ihrer Unterstützung der Obdachlosengemeinschaft. Aus diesem Grund wäre jede Spende in ihrem Gedenken an eine örtliche Lebensmittelbank oder ein Tierheim eine wunderbare und sehr willkommene Hommage an sie“, hieß es weiter.

Unklar bleibt, wie genau es zu der Lungenentzündung kam. Ein Insider schilderte jedoch dem Magazin, dass Keatons Zustand sich „sehr plötzlich verschlechterte“. Ihr Tod sei „so unerwartet“ gewesen, berichtete die Quelle. Für Familie, Freunde und Millionen Fans weltweit ist der Verlust dieser besonderen Schauspielerin ein Schock.