Diana verhaftet: Knapp 30 Jahre später kommt DAS ans Licht

Prinzessin Diana war die Königin der Herzen und hat ihren Status nach ihrem Tod auch nicht verloren. Dass sie nicht immer einverstanden war mit dem strengen Protokoll am britischen Hof, ist bekannt, dass sie allerdings verhaftet wurde, dürften viele nicht wissen.

Wie Fergie, die Ex-Frau von Prinz Andrew, jetzt öffentlich machte, soll sie an der Seite von Prinzessin Diana bei ihrem Junggesellinnenabschied 1986 festgenommen worden sein. Und das aus einem skurrilen Grund.

Diana und Fergie hatten wilde Partynacht

In der Öffentlichkeit konnte Prinzessin Diana stets mit ihrem royalen Verhalten glänzen, privat strebte die Ex-Frau des heutigen Königs Charles III. allerdings nach einem ganz normalen Leben mit normalen Aktivitäten. Zu dem anscheinend auch ein Party-Abend mit Schwägerin Sarah Ferguson gehörte.

Der verlief allerdings nicht so wie geplant, wie diese jetzt Jahre später erzählt hat. Der Anlass war Fergies Junggesellinnenabschied, wie sie in der Talkshow von US-Sängerin Kelly Clarkson verriet. Gefeiert wurde in einem Nachtclub. Für den besonderen Abend wählten die Frauen ein besonderes Outfit und liefen in Polizei-Uniform auf.

Diana und Fergie wegen Polizei-Uniform verhaftet

Für ihre Klamottenwahl gab’s anschließend aber keinen Applaus, sondern eine saftige Verwarnung. Denn der kleine Spaß ging nach hinten los und Prinzessin Diana und Schwägerin Fergie wurden von, vor Ort anwesenden, echten Polizisten verhaftet.

Als die Beamten dann aber wenig später erkannten, um welche zwei Damen es sich hier wirklich handelt, ließ man Diana und Fergie wieder laufen. Klingt, als wäre der Junggesellinnenabschied ein voller Erfolg gewesen.

Zumindest erfolgreicher als die Ehen der beiden Frauen. Denn sowohl bei Prinzessin Diana, als auch bei Sarah Ferguson hielt die Liebe nicht und es kam zur Scheidung. Untereinander verstanden sich die einst bürgerlichen Damen allerdings immer gut.