Detlef Steves: Frau Nicole muss ins Krankenhaus – „Bin innerlich zerstört“

Ich liebe sie eh mehr als mein Leben! Jedoch in so Situationen wird mir noch mehr bewusst, dass sie die zweite Herzhälfte von mir ist! Sie wird gerade operiert und war vorher so stark und ich bin innerlich zerstört! Habe versucht mir nichts anmerken zu lassen, aber was soll ich sagen, wenn mich jemand kennt dann sie! MEINE NICOLE ❤️❤️❤️