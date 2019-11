Désirée Nosbusch spricht offen über intimes Detail – „Möchte nicht, dass...“

Leipzig. Sie haben Désirée Nosbusch in jüngster Zeit richtig sauer gemacht: Fiese Attacken gegen ihren Ehemann Tom Bierbaumer. Nachdem beide ihre Beziehung öffentlicht gemacht hatten, gab es davon nämlich einige, wie die Schauspielerin und Moderatorin in einem Interview verriet.

Désirée Nosbusch bedient sich daher eines kleinen Tricks, um ihrem Ehemann das Rampenlicht zu ersparen. Das verriet die Schauspielerin gegenüber „Brisant“.

Désirée Nosbusch: Beruflich läuft es bestens

Für die in Luxemburg geborene Schauspielerin läuft es gerade richtig gut: Im Frühjahr wurde sie für Mitwirken in der Serie „Bad Banks“ mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet, ab Freitag startet sie zudem in der Rolle der Polizeipsychologin Cathrin Blake in der neuen Irland-Krimi-Reihe in der ARD.

Im Interview mit dem MDR-Magazin „Brisant“ verriet Nosbusch nun: Viel Gutes geschehe erst, seitdem mit Kameramann Tom Bierbaumer der „Richtige“ für sie ins Leben getreten ist. Zuvor war Nosbusch unter anderem mit Schauspielkollege Mehmet Kurtuluş liiert. Nach der Trennung 2013 gab es eine kurze Beziehung zu Daimler-Chef Dieter Zetsche. 2018 dann die Heirat mit Bierbaumer.

Seitdem ginge es beruflich noch steiler bergauf. „Ich habe irgendwann zu Tom gesagt: 'Es ist so komisch. Du kamst, hast wohl irgendwie die Tür aufgelassen und das Glück kam herein.' Seitdem passieren all diese guten Sachen“, so Nosbusch im Interview.

Neid und Missgunst

Doch mit dem beruflichen Erfolg seien auch Neid und Missgunst einhergegangen. Und der richtete sich nicht nur gegen die Schauspielerin selbst, sondern auch gegen ihren Ehemann. Das machte der 54-Jährigen besonders zu schaffen.

„Das war nicht einfach für meinen Mann“, sagte Désirée Nosbusch. „Da sind einige Menschen, auch Presse, gewisse Medien - nicht sehr nett umgegangen.“ Auch aus dem engeren Umfeld habe es plötzlich Anfeindungen gegen ihn gegeben. Selbst im eigenen Team habe ihr Mann unheimlich viel einstecken müssen. Warum sich der Zorn auf ihn entlud, darüber kann Nosbusch nur rätseln. Für den Umgang damit hat sie allerdings schon eine Lösung gefunden.

„Möchte nicht, dass er verletzt wird“

Gegenüber „Brisant“ gibt sie zu: „Ich möchte nicht, dass er wegen meiner Öffentlichkeit verletzt wird. Deswegen schütze ich ihn." Dazu zählt auch, dass sie in den sozialen Netzwerken nichts über ihr Privatleben mit ihrem Ehemann postet, wie sie im Interview angibt. Doch scheinbar hat sie dabei einen ihrer letzten Beiträge auf Instagram vergessen.

Dort posiert sie auf einem Bild zusammen mit ihrem Ehemann auf dem „Galway Saturday Market“, der berühmte Straßenmarkt in der malerischen irischen Kleinstadt Galway.

Versehen ist das Posting unter anderem mit den Hashtags „love“, „family“ und „togetherwearestronger“. Ganz so strickt scheint Nosbusch ihre eigenen Vorsätze nicht zu befolgen - aber Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel. (dav)