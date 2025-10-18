Desiree Nick privat: „Körperlich und psychisch krank“ – Sie beging Selbstverletzung wegen DIESEM Mann

Sie erobert das Rampenlicht auf der Bühne und im Reality-TV. Wer auf Desiree Nick trifft, sollte sich mit dieser ikonischen Diva lieber nicht anlegen – denn mit ihrer scharfen Zunge kommt sie einfach gegen jeden an. Das hat die Entertainerin im TV schon mehrmals bewiesen. Doch was passiert hinter den Kulissen privat bei Desiree Nick?

Obwohl sie dafür bekannt ist, Show zu machen, hat es im Leben der ehemaligen Balletttänzerin auch düstere Einlagen geben. Welcher Mann bei Desiree Nick privat für mächtig Chaos gesorgt hat, erfährst du hier. Und ist die „Promi Big Brother“-Kandidatin eigentlich wieder vergeben?

So wurde Desiree Nick zur berühmten Kabarettistin

Desiree Nick war in unzähligen Filmen, Theaterstücken, TV-Shows, Podcasts und auf weltbekannten Bühnen zu sehen. Ihr Talent als Entertainerin kommt nicht von ungefähr – diese Frau wurde bereits mit Talent geboren. Als Tochter der Schauspielerin Ursula Rollwage und des Lebensmittelgroßhändlers Paul Nick wurde Desiree Nick am 30. September 1956 in West-Berlin (Charlottenburg) geboren. Desiree Nick ist 69 Jahre alt. Ihr echter Name? Desiree Gerda Saskia Pamela Amneris Aida Nick. Heute kennt man sie als Kabarettistin, Besteller-Autorin und Reality-TV-Star. Doch ihre Ursprünge liegen im Ballett.

Von 1965 bis 1975 absolvierte Desiree Nick eine klassische Ausbildung an der Berliner Tanzakademie. Als Balletttänzerin war sie im Ensemble der Deutschen Oper Berlin, and der Berliner Staatsoper München und sogar zwei Jahre als Showgirl im berühmten Pariser Lido aktiv. Anschließend studierte sie für drei Jahre katholische Theologie und unterrichtete an einer Schule. Ihr Weg führte sie jedoch schnell wieder ins Rampenlicht. Sie zog nach London, wo sie von 1984 bis 1987 eine Schauspielausbildung machte. Zurück in Berlin wurde Desiree Nick als Kabarettistin aktiv und übernahm einige Rollen in Filmen. Heute wohnt die Entertainerin in einer Villa, dem alten Jagdhaus der Hohenzollern-Könige, in Falkensee bei Berlin.

Als Kabarettistin war Desiree Nick auf verschiedenen Bühnen zu sehen. Foto: imago/APP-Photo

Mehr Infos zu den „Promi Big Brother“ Kandidaten 2025:

Michael Naseband privat: „Eigentlich wollte ich sowas nie machen“

Paco Herb privat – von der Bundeswehr zum Reality-TV

Desiree Nick im Reality-TV: Mit DIESEN Promis eckte sie an

In ihrer ersten Reality-Show wurde Desiree Nick im Jahr 2004 gleich zur Königin gekrönt – und zwar nirgendwo sonst als in der zweiten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!„. Als Dschungelkönigin gönnte sie sich eine Pause vom Reality. Im Jahr 2015 wurde Desiree Nick Kandidatin bei „Promi Big Brother“ , wo sie bis ins Halbfinale kam und den sechsten Platz belegte. Vor allem für ihre spitze Zunge wurde Nick bekannt. Einen giftigen Spruch hat die Entertainerin einfach immer auf Lager. Nach einem 10-Jahres-Comeback in den Container, konnte Desiree Nick den Sieg bei „Promi Big Brother“ 2025 nicht für sich entscheiden. Als Desiree Nick 2020 bei „Promis unter Palmen“ das Feuer gegen andere Kandidaten eröffnete, traf es vor allem Reality-Ikone Claudia Obert.

2025 teilte Desiree Nick im Interview mit der „Freizeit Blitz“ wieder gegen Claudia Obert aus: „Ich denke, die Trunksucht ist Frau Oberts kleinstes Problem.“ Von 2020 bis 2023 moderierte Desiree Nick ihren Podcast „Lose Luder„. Als sie sich abfällig über „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Iris Abel äußerte, wurden 10.000 Euro fällig. Ein Klacks für die Dschungelkönigin! Schließlich sei ihre Gage im Reality-TV immer sechsstellig gewesen, wie die Kabarettistin „Bunte“ verriet.

„So viele Nullen, das sieht ja aus wie die Telefonnummer einer Sexhotline„, äußerte die Kabarettistin in der Pressekonferenz zu „Promi Big Brother“.

Im Reality-TV teilt Desiree Nick gerne aus. Foto: IMAGO/Andre Lenthe

Affäre mit Heinrich Prinz von Hannover – „eine Tragödie“ für Desiree Nick

Mit Heinrich Prinz von Hannover war Desiree Nick mit Unterbrechung 17 Jahre lang in einer Affäre. Zusammen haben Desiree Nick und Heinrich Prinz von Hannover einen Sohn namens Oscar, der 1996 geboren wurde. Kennengelernt hatte die Balletttänzerin den Adligen im Jahr 1981 während ihres ca. 10 Jahre langen Aufenthalts in London. Damals hatte Nick als Interior Designerin gearbeitet, war gut mit Max von Habsburg befreundet, der sie mit dem Adligen bekannt gemacht habe. In ihrem Podcast „Lose Luder“ gab Nick mehrere Eindrücke aus ihrem privaten Leben in London: „Ich hatte mehrere Phasen, in denen es mir dreckig ging – und das hing immer mit der Familie von Hannover zusammen. Die hat mich körperlich und psychisch krank gemacht.“

+++ Andrej Mangold privat: Neue Freundin, Dramen und TV-Comeback +++

Als Desiree Nick mit ihrem gemeinsamen Sohn schwanger war, wurde sie prompt von ihrem Mann fallengelassen. Seinen Sohn wollte Heinrich Prinz von Hannover nicht anerkennen, auch Unterhalt zahlte er ohne gerichtliche Hilfe nicht. Die Affäre mit Desiree Nick konnte nach der Schwangerschaft aber wieder starten: „Der Vater meines Kindes hat geheiratet und die Beziehung mit mir trotzdem fortgeführt. Dass man verheiratet ist, ist ja im Hochadel kein Grund, die Mätresse zur linken Hand aufzugeben“, erklärt die Entertainerin.

„Ich habe am Bauch Narben, weil ich an diesem Wahnsinn mit dem Vater meines Kindes psychisch so gelitten habe, dass ich mich selbst blutig gekratzt habe. Das waren psychosomatische Reaktionen, Ekzeme, die zu Kratznarben wurden. Das war eine Tragödie, aus der ich mich selbst nicht befreien konnte.“

Was macht der Sohn von Desiree Nick?

Im Alter von 15 Jahren schickte Desiree Nick ihren Sohn Oscar auf ein Internat in Oxford. Es habe sich dabei um seinen eigenen Wunsch gehandelt, wie die Entertainerin in einer MDR-Talkshow verriet. Seit 2017 trägt Desiree Nicks Sohn seinen offiziellen Namen, Oscar Julius Heinrich Ferdinand Prinz von Hannover und besitzt die britische Staatsbürgerschaft. Heute ist er Offizier in einer Eliteeinheit des Britischen Militärs.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wieder im Gebrauch“: Hat Desiree Nick einen neuen Partner?

Nach elf Jahren sexueller Abstinenz veröffentlichte Desiree Nick im Mai 2025 ein großes Statement im Interview mit „Bild“: „Ich bin wieder im Gebrauch„. Wer ist also der Mann an ihrer Seite? Die Kabarettistin erklärte, dass es sich vorerst um nichts festes oder lockeres handle. „Wir sind in einer Übergangsphase. Und ich habe einen langen Atem. Ich bin in Sachen Liebe eine Langstreckenläuferin. Und so ungewöhnlich wie mein gesamter Lebensweg ist auch mein Liebesleben. Ich bin glücklich, dass es so ist, wie es ist.“

Wie es im Privatleben von Desiree Nick aussieht, weißt du jetzt. Aber wie steht es um die anderen Kandidaten bei „Promi Big Brother“? Hier erfährst du alles zu Jimi Blue Ochsenknecht.