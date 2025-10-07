Désirée Nick macht Harald Glööckler Ansage: „Du gehst hier als Hete raus“

Kaum hat „Promi Big Brother“ begonnen, sorgt Désirée Nick schon für die ersten amüsanten Momente im TV-Container. Zusammen mit Modedesigner Harald Glööckler genießt sie den Luxus eines exklusiven Wohnbereichs, während der Rest der Bewohnerinnen und Bewohner im kargen Rohbau untergebracht ist.

Beide Promis könnten unterschiedlicher nicht sein, doch sie scheinen überraschend harmonisch zu agieren. Oder bahnt sich hier etwa das erste Drama an? Mit Désirée Nick wäre das jedenfalls keine Überraschung. Schon ihr Einzug zeigt: Diese Staffel verspricht Unterhaltung pur!

Désirée Nick trifft auf Harald Glööckler

Bereits am Samstagabend haben Désirée Nick und Harald Glööckler die luxuriöse Musterwohnung im „Promi Big Brother“-Haus bezogen. Während sich die beiden kennenlernen, ziehen die übrigen Bewohner einem Bericht von „ntv“ zufolge in den weniger glamourösen Rohbau ein. Von dem Kontrast haben diese noch keine Ahnung, denn Nick und Glööckler dürfen zunächst unentdeckt bleiben.

Wie wohl die beiden exzentrischen Promis miteinander klarkommen? Nick zeigt sich sofort begeistert: „Das ist ja die schönste Überraschung“, ruft sie laut Sat.1 beim Einzug aus. Sie hatte fest mit einer Person aus der LGBTQ-Community gerechnet. Auch Glööckler zeigt Sympathie: „Désirée redet und redet, aber das ist doch gut. Ich mag das.“

Flirtversuch und erste Annäherung

Die Lästerqueen sorgt direkt für einen Augenschmaus: Im sexy Glitzer-Outfit posiert sie für ein spontan entstehendes Fotoshooting. Dabei übernimmt Glööckler den Part hinter der Kamera. Doch nicht nur Fotos entstehen während ihres Zusammenseins – auch humorvolle Flirtversuche stehen auf dem Programm.

„Mal gucken, ob ein Coming-out nicht auch verkehrt stattfinden kann“, witzelt Désirée Nick. Ihrem Mitbewohner fragt sie keck: „Wie mache ich das nur, dass ich es schaffe, dich zu verführen?“ Glööckler bleibt schlagfertig: „Vielleicht kriegst du mich erst mal bisexuell.“ Nach einem kurzen Kuss erklärt Nick selbstbewusst: „Das wird eine Datingshow, mit der keiner gerechnet hat. Ich sage dir, du gehst hier als Hete raus. Da trinken wir einen drauf!“

Während Désirée Nick und Harald Glööckler im Luxus schwelgen, kämpft der Rest der neuen „Promi Big Brother“-Bewohner mit den Widrigkeiten des kargen Rohbaus. Um nicht entdeckt zu werden, muss das Duo leise bleiben. Immerhin dürfen sie auf einem Bildschirm die Aktionen ihrer Nachbarn beobachten.

Am Montagabend (6. Oktober) zieht mit Jimi Blue Ochsenknecht ein weiterer Promi in den Container. Er erklärt vorab: „Ich weiß, wie es ist, wirklich eingesperrt zu sein – da ist ‚Promi Big Brother‘ für mich kein Problem.“ Ob er mit seinen Aussagen bei Désirée Nick punkten kann, wird sich noch zeigen. Die Spannung steigt!