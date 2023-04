Der Waschbär bei „The Masked Singer“: Ruth Moschner packt aus

Dass Waschbären in Berlin keine Seltenheit sind, ist kein Geheimnis. Unter Containern, in Schrebergärten, leerstehenden Gebäuden, Dachböden, aber auch in der Dämmung von Hauswänden und Dächern leben die Nager. Dass sie sich jetzt aber auch noch so kleiden, wie der typische Hauptstadt-Hipster ist neu. Denn „Der Waschbär“, der ab dem ersten April 2023 bei „The Masked Singer“ mit seiner Stimme überzeugen will, könnte auch ohne Weiteres in Kreuzberg oder Friedrichshain im Café sitzen und einen Mate-Tee schlürfen.

Doch wer versteckt sich unter der Maske des niedlichen Nagers? Ein paar Tipps hat „The Masked Singer“-Sender ProSieben bereits zum Waschbär herausgegeben. So macht „Der Waschbär“ seinen Namen alle Ehre und betreibt den, von seinem Urgroßvater gegründeten Waschsalon.

Zudem sei „Der Waschbär“ ein schlafender Dieb, er „ist tagsüber oft müde, weil er

ein unwissender Schlafwandler ist. Nachts streift er umher, stibitzt Dinge und wundert sich am nächsten Morgen über das Diebesgut“, heißt es von ProSieben.

Und sogar einen eigenen Tanz-Move hat sich der Hipster-Bär zugelegt. Er ist der Erfinder des „Washy Dance“. Na, da können wir ja mal gespannt sein, wer sich wohl unter dem stylishen Kostüm samt Nerdbrille, Karo-Pulli und glänzenden Lackschuhen verstecken mag.

Ein paar Tipps haben die Fans schon. „Der sieht ein wenig aus wie Martin Semmelrogge“, munkelt ein „The Masked Singer“-Anhänger. Eine andere ergänzt: „Anke Engelke. Save. Erkenne sie an den Knöcheln!“ Und auch Ratequeen Ruth Moschner hat schon mal ihr legendäres Notizbüchlein gezückt und vermutet: „Wenn das mal nicht ein Freund von Olaf Schubert ist.“

Spätestens am ersten April 2023 wissen wir ein wenig mehr. Dann startet nämlich die neue Staffel von „The Masked Singer“ bei ProSieben.