Der Toast bei „The Masked Singer“: Fan hat Stimme erkannt

Nachdem erst der „Frotteefant“ in der ersten Liveshow der neuen „The Masked Singer“-Staffel enthüllt worden ist, folgt wenig später die nächste Überraschung. ProSieben stellt die achte Maske vor: „Der Toast“!

Mit seinem ersten Auftritt hat „Der Toast“ die Messlatte bereits ziemlich hoch gesetzt. Gleich zwei Partysongs („Pump Up The Jam und „I’m So Excited“) liefert das singende Brot ab. Die Jury ist begeistert.

„Der Toast“ bei „The Masked Singer“: Ist es Lisa Simpson?

So etwas hat man bei „The Masked Singer“ noch nie gesehen: Ein singendes Brot verzaubert das ProSieben-Publikum. Die große Überraschung hat sich der Sender für die erste Liveshow aufgehoben und enthüllt das Kostüm erst während der Übertragung.

In den sozialen Medien amüsiert man sich bereits köstlich über die Maske. „Der Toast“ könnte das Kind von Spongebob und Bernd, das Brot sein, behauptet eine Zuschauerin. Eine anderer vergleicht es mit den Cini Minis-Cornflakes: „Glaube, die sind verwandt. Frage morgen direkt mein Frühstück, wer das Toast ist.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch welcher Promi steckt im „Toast“-Kostüm? Mit einer Eigenschaft sticht das Stück Brot direkt heraus: seine quietschige Stimme. Ruth Moschner muss sofort an Moderatorin Verona Pooth denken, die immer wieder durch ihre hohe Stimme auffällt.

Wer ist „Der Toast“ bei „The Masked Singer“ 2023?

Verona Pooth

Bei den „The Masked Singer“-Fans kommen die verrücktesten Ideen auf. „Beim Toastbrot denk ich an Désirée Nick und ich habe keine Ahnung, warum“, kommentiert ein Mann bei Twitter. Eine Frau meint: „Hörte sich an wie Lisa Simpson. Also ich sag jetzt einfach Mal Sabine Bohlmann.“

Weitere News:

Viel wissen die Zuschauer bis dato noch nicht über „Der Toast“. Die Hinweise der nächsten Shows könnten jedoch Aufschluss über die Identität des Promis im Brot-Kostüm geben.