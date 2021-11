„Der Tiger“ bei „The Masked Singer“: Es ist klar, SIE ist es

„Der Tiger” tritt in der „The Masked Singer”-Online-Show ganz ohne Konkurrenz an – trotzdem rätseln die Fans fleißig über seine Identität.

Eigentlich sind die Regekn in Staffel 5 der ProSieben-Show „The Masked Singer“ klar. In dieser Staffel gibt es aber eine Ausnahme - ähnlich wie bereits beim Masken-Duo „Die Erdmännchen” im vergangenen Jahr. Nun folgt die nächste Regeländerung. Und mit ihr einen Menge zusätzlicher Ratespaß!

Das steckt dahinter: Die „The Masked Singer“-Maske „Der Tiger“ wird vom Molkerei-Konzern Ehrmann gesponsort. Anders als seine maskierten Kollegen, tritt die Raubkatze nicht in der TV-Show, sondern exklusiv und ausschließlich in der Online-Show „The Masked Singer Ehrmann Tiger“ an.

„Der Tiger” tritt in der „The Masked Singer”-Online-Show ganz ohne Konkurrenz an – trotzdem rätseln die Fans fleißig über seine Identität. Foto: ProSieben/Guido Engels

„Der Tiger“ bei „The Masked Singer“: Fans haben Verdacht

Sonst ist jedoch alles gleich. Auch online gibt es Indizien und Hinweise. Und natürlich soll auch online fleißig mitgeraten werden.

„Der Tiger“ bei „The Masked Singer“ 2021 – die Hinweise:

Ein echter Disco-Tiger

Der Tiger strotzt nur so vor Energie

In seinem glänzend weißen Fell macht er die Nacht zum Tag

Seine Partys sind legendär. Am liebsten feiert die immer top gestylte Raubkatze in ihrem „Gute Laune“-Club

Will gerne einmal in Las Vegas auftreten

Scheint eine Frau zu sein

ProSieben hat auch schon das ein oder andere Indiz zum Tiger verraten.

Einige Instagram-User haben sogar die Vermutung, dass einer vom Rate-Team dahintersteckt. Niemand Geringeres als Ruth Moschner soll sich dieses Mal selbst auf die Bühne begeben haben. „Das ist Ruth Moschner“, heißt es immer wieder in den Kommentaren.

Das sind die Tipps der Fans:

Ruth Moschner

Stefanie Giesinger

Sarah Harrison

Doch auch der Name von GNTM-Star Stefanie Giesinger fällt unter einem neuen Clip des Tigers. Oder ist es vielleicht Sophia Thomalla? Die möchte auch so manch einer erkannt haben.

------------------------

