„Der Tiger“ bei „The Masked Singer“: Fans haben DIESEN Verdacht

Eigentlich sind die Verhältnisse bei „The Masked Singer“ ja klar. Zehn beeindruckende Masken kämpfen um die Krone. Doch nachdem in der vergangenen Staffel bereits die Erdmännchen im Team antraten, macht ProSieben auch in Staffel 5 eine Ausnahme. So wird „Der Tiger“ außer Konkurrenz antreten.

Das bedarf nun einer Erklärung. So verriet „The Masked Singer“, dass „Der Tiger“ vom Molkerei-Konzern Ehrmann gesponsort wird. Die Raubkatze wird daher nicht in der TV.Show an sich, sondern lediglich exklusiv und ausschließlich in der Online-Show „The Masked Singer Ehrmann Tiger“ antreten wird.

„Der Tiger“ bei „The Masked Singer“: Fans haben einen Verdacht

Sonst ist jedoch alles gleich. Auch online wird es Indizien und Hinweise geben. Und natürlich soll auch online fleißig mitgeraten werden.

-----------------

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Die letzte Staffel gewann im Frühjahr 2021 Sasha

----------------

Und im Gegensatz zu den anderen, bislang präsentierten Kostümen hat ProSieben auch schon das ein oder andere Indiz zum Tiger verraten.

-------------------------------

„Der Tiger“ bei „The Masked Singer“ 2021 – die Hinweise:

Ein echter Disco-Tiger

ER TIGER strotz nur so vor Energie

In seinem glänzend weißen Fell macht er die Nacht zum Tag

Seine Partys sind legendär. Am liebsten feiert die immer top gestylte Raubkatze in ihrem „Bunte Laune“-Club

Der größte Traum des Tigers: Eine eigene Show als Sänger in Las Vegas!

------------------------

Die Fans jedenfalls haben bereits einen Verdacht, warum der Tiger nicht normal im TV auftritt. „Vielleicht ist der Tiger nicht in Deutschland. Also ein internationaler Star“, vermutet ein Fan bei Instagram. Na, dann sind wir ja mal gespannt.

Alle Masken findest du hier:

„Der Mops“ bei „The Masked Singer“: Fans sicher – ER steckt unter der Maske

„Die Chili“ bei „The Masked Singer“: Versteckt ER sich unter der scharfen Maske?

Der Hammerhai bei The Masked Singer: Steckt ER unter der Maske?

Das Stinktier bei The Masked Singer: Haben die Fans IHN erkannt?

„Die Heldin“ bei „The Masked Singer“: Fans tippen auf SIE