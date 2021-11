„Der Teddy“ bei „The Masked Singer“: Fans haben super Idee – SIE muss es sein

Wie süß! Denkt man sich beim Anblick von „Der Teddy“ bei „The Masked Singer“. Allerdings ist er aber auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Diesen knuffigen Kandidaten muss man einfach lieb haben.

Seinem Aussehen zufolge wurde „Der Teddy“ früher heiß und innig gebliebt. Immerhin hat das knuffige„The Masked Singer“-Kostüm bereits das ein oder andere Loch an seinem Körper und Wolle quillt aus der Nase, aus dem Ohr und aus den Beinen. Wer kann nur unter der Maske stecken?

„Der Teddy“ bei „The Masked Singer“ 2021: Wer steckt unter der knuffigen Maske?

Da bleibt nur zu hoffen, dass die 'Wunden' den Teddy nicht beim Singen stören, schließlich möchte sich das Stofftier mit Sicherheit bei Konkurrenten wie dem Mops oder Hammerhai gut schlagen und die Jury mit seinem Gesang beeindrucken.

Doch wer könnte sich unter der niedlichen Teddy-Maske verstecken? Ein Name liegt da natürlich auf der Hand. „Muss ja ganz klar Teddy Teclebrhan sein“, schreibt ein Fan von „The Masked Singer“ bei Instagram. Na, wenn das mal nicht zu einfach ist.

-----------------------------

„Der Teddy“ bei „The Masked Singer“: Die Hinweise

Wurde in der Waschmaschine mitgewaschen

Ist verloren gegangen

Musste im Fundbüro auf das Wiedersehen warten

Hat sein eigenes Fundbüro eröffnet „Teddys Fundgrube – Hier macht das Wiedersehen Freude“

Erinnert sich an Freunde aus Frankreich, die ihn immer wieder verloren und wiedergefunden haben

Hält einen Fußball in den Händen

Zählen auf Französisch bis drei

--------------------------------

Gute Geschichten kann Teddy Teclebrhan mit Sicherheit erzählen, das bewies er schon in der Amazon-Comedy „Lol“. Aber ob er auch singen kann?

----------------------------------------

Das sind die Tipps der Fans:

Lena Gercke

Teddy Teclebrhan

Julia Leischik

Sarah Harrison

----------------------------------------

Nach dem ersten Auftritt haben die Fans aber eine ganz andere Vermutung: Julia Leischik soll unter dem plüschigen Kostüm stecken. Die Hinweise wäre nicht ganz unpassend: Die Blondine moderiert immerhin die Sendung „Julia Leischik sucht“, in der sie Menschen dabei hilft, vermisste Angehörige wiederzufinden.

Die Vermutung, dass vielleicht Ex-„Bachelor“-Kandidatin und Influencerin Sarah Harrison unter der Maske stecken könnte, sorgt im Netz für reichlich Diskussion. Die Zweifach-Mama, die eigentlich mit ihrer Familie in Dubai lebt, befindet sich seit zwei Wochen in Deutschland. Vielleicht, um heimlich an der Verkleidungsshow teilzunehmen? „Es waren 2 Kinder zu sehen. So einen großen Teddybär haben sie auch zu Hause. Sie wusste vor kurzem nicht, wie lange sie in Deutschland bleibt“, fasst ein Fan zusammen.

Doch noch eine andere Frau wird hoch im Kurs gehandelt. Lena Gercke. Steckt das Supermodel etwa in dem Teddy-Kostüm? „100 Prozent“, wenn es nach so manch einem Instagram-Nutzer geht. Andere wiederum glauben, dass Lena Gercke unter der Tiger-Maske steckt. Welche Vermutung es zu diesem Kostüm sonst noch gibt, liest du hier >>>.

-----------------------------------------

Mehr zu den „The Masked Singer“-Kandidaten:

„Der Mops“ bei „The Masked Singer“: Fans sicher – ER steckt unter der Maske

„Das Stinktier bei The Masked Singer: Haben die Fans IHN erkannt?

„Die Heldin“ bei „The Masked Singer“: Fans tippen auf SIE

„Das Axolotl“ bei „The Masked Singer“: Fan vermutet IHN unter der Maske

„Der Phönix“ bei „The Masked Singer“ 2021: Fans sind sich sicher – „Kein Zweifel“

---------------------------------------

Eins der „The Masked Singer”-Kostüme tritt in diesem Jahr außer Konkurrenz an. Wer das ist und warum, liest du hier.

Der erste Promi musste bereits seine Maske fallen lassen. Wer das war und was er dazu zu sagen hatte, das liest du hier.

Und warum die Chili fast noch vor ihrer Demaskierung aufgeflogen wäre, kannst du hier nachlesen.

Am Samstag gibt es die nächste masken-Enthüllung. Dann kommt die neue Folge von „The Masked Singer” um 20.15 Uhr bei Prosieben.