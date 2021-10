„Der Teddy“ bei „The Masked Singer“: DIESER Promi liegt auf der Hand

Und da haben wir auch schon die sechste Maske von „The Masked Singer“ 2021. Und es ist: „Der Teddy“. Zugegeben: Ein wenig älter sieht das süße Steiftier schon aus.

Oder wie sagt man so schön: „Der Teddy“ wurde heiß und innig geliebt. So hat das niedliche „The Masked Singer“-Kostüm bereits das ein oder andere Loch. Wolle quillt aus der Nase, aus dem Ohr, aus den Beinen.

„Der Teddy“ bei „The Masked Singer“ 2021: Wer versteckt sich unter der Maske?

Da bleibt nur zu hoffen, dass die 'Wunden' den Teddy nicht beim Singen stören, schließlich möchte sich das Stofftier mit Sicherheit bei Konkurrenten wie Chili, Mops oder Hammerhai gut schlagen.

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Die letzte Staffel gewann im Frühjahr 2021 Sasha

Doch wer könnte sich unter der niedlichen Teddy-Maske verstecken? Ein Name liegt da natürlich auf der Hand. „Muss ja ganz klar Teddy Teclebrhan sein“, schreibt ein Fan von „The Masked Singer“ bei Instagram. Na, wenn das mal nicht zu einfach ist.

„Der Teddy“ bei „The Masked Singer“: Die Hinweise

Der Teddy weiß, wie man gute Geschichten erzählt

In seinem früheren Leben wurde der Teddy viel geknuddelt und geliebt

Gute Geschichten kann Teddy Teclebrhan mit Sicherheit erzählen, das bewies er schon in der Amazon-Comedy „Lol“. Doch kann er auch singen? Spätestens am 16. Oktober sind wir alle schlauer.

