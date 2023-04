„Der Super Mario Bros. Film“: Dieses Detail entgeht dir, wenn du nicht im Originalton guckst

Mario ist zurück – diesmal allerdings nicht als Videospiel-Charakter, sondern als Leinwandheld. In „Der Super Mario Bros. Film“ wird aus dem vermeintlich unscheinbaren Klempner Mario aus Brooklyn ein Weltenretter. Und das buchstäblich, denn Mario will nicht nur seinen Bruder Luigi retten, er will auch Prinzessin Peach dabei helfen, ihr Pilzkönigreich vor dem Untergang zu bewahren.

Dabei gibt es nur ein großes Hindernis und das heißt Bowser. Der Bösewicht ist ein alter Bekannter aus der Videospiel-Vorlage von Nintendo und zeigt sich auch in „Der Super Mario Bros. Film“ von seiner fiesesten Seite. Dass er eigentlich aber ein ganz anderes Ziel verfolgt, stellt sich erst im Laufe des Films raus. Und genau hier lohnt es sich im Originalton zu gucken.

++ Achtung Spoiler ++

„Der Super Mario Bros. Film“ glänzt mit Top-Besetzung

Ein guter Film steht und fällt bekanntlich mit der Besetzung. Und die kann sich im englischen Original sehen lassen. Für die Hauptfiguren sind ausschließlich namhafte Schauspielerinnern und Schauspieler gecastet worden.

Mario wird gesprochen von „Guardians of the Galaxy“-Star Chris Pratt, Prinzessin Peach bekommt ihre Stimme von Anya Taylor-Joy, die 2022 in „The Menu“ an der Seite von Voldemort-Schauspieler Ralph Fiennes spielte. Charlie Day, „Kill the Boss“, leiht seine Stimme Luigi und Bösewicht Bowser wird von Jack Black gesprochen. In der deutschen Version sind es vor allem Synchronsprecher, die den Figuren Leben einhauchen.

Jack Black bringt besonderen Aspekt für Bowser mit

Einem, dem seine Rolle in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist Jack Black. Wie sehr er mit seiner Rolle als Bowser verwachsen ist, zeigte er bereits bei der Premiere auf dem roten Teppich, als er mit passender Klamotte auftauchte und mit skurrilen Posen und noch skurrileren Gesichtsausdrücken für Aufsehen sorgte.

Jack Black leiht Bösewicht Bowser in „Der Super Mario Bros. Film“ seine Stimme. Foto: IMAGO / NurPhoto

Auch im Kino ist seine Handschrift in der Wortwahl und den Stimmwechseln deutlich zu erkennen. Wer „Der Super Mario Bros. Film“ auf Englisch schaut, der bekommt außerdem Jack Blacks Gesangsstimme samt selbstgeschriebenem Song zu hören. Was viele sicherlich nicht wussten, der Schauspieler ist auch privat als Sänger aktiv und hat mit „Tenacious D.“ sogar seine eigene Band.

Mehr News:

Für den Film schrieb er den Liebessong, den Bowser Prinzessin Peach gewidmet hat selbst. Damit zeigt er nicht nur eine unerwartet romantische Seite des Bösewichts, sondern auch sein eigenes Gesangstalent. Ein Detail, das in der deutschen Version so nicht vorkommt, denn hier ist der Song auf Deutsch eingesungen worden.