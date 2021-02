„Der Stier“ bei „The Masked Singer“: Fans wollen IHN erkannt haben

Der Stier will nicht nur den Super-Bowl sondern auch „The Masked Singer“ gewinnen.

Er ist wahrlich der sportlichste unter den Kostümen bei „The Masked Singer“! „Der Stier“ tritt im Football-Outfit mit dazugehörigem Ball in der ProSieben-Show an.

Eigentlich könnte man meinen, dass „Der Stier“ eher in ein Stadion als auf die „The Masked Singer“-Bühne gehört. Doch vielleicht soll genau das in die Irre führen. Die Fans haben da schon so eine Ahnung.

„Der Stier“ bei „The Masked Singer“: Hat sich ProSieben hier verraten?

„Muskulös, stark, beeindruckend: „Der Stier“ ist der Supersportler unter den „The Masked Singer“-Figuren und strotzt nur so vor Kraft und Energie. Doch insgeheim träumt der Football-Profi davon, die Zuschauer nicht nur mit sportlichen Erfolgen zu begeistern. Holografische, dehnbare Folie, irisierende (in Regenbogenfarben schillernde) Elemente, Killernieten und 1.500 Kristalle verleihen ihm sein magisches Aussehen“, schreibt ProSieben.

Der Stier auf der „The Masked Singer“-Bühne. Foto: ProSieben/Willi Weber

Wer ist der Stier? Die Tipps:

Coach Esume

Björn Werner

Henning Baum

Carsten Spengemann

Lukas Podolski

Florian David Fitz

Elyas M'Barek

Joey Kelly

„Football-Profi“? Meint ProSieben das ernst? Die Fans jedenfalls haben den Hinweis dankbar aufgegriffen und haben bei Instagram bereits einen Namen als denkbaren Promi aufgegriffen.

Der Stier bei „The Masked Singer“: Fans werfen mit Namen um sich

So schreibt ein Instagram-User direkt von Coach Esume.

Wer gewinnt in diesem Frühjahr „The Masked Singer“? Foto: ProSieben/Willi Weber

Patrick Esume, so der richtige Name des ehemaligen Football-Profis, könnte also durchaus passen.

Doch auch der Name Björn Werner fällt bei Instagram. Der Ex-NFL-Star würde von Statur und Beschreibung ebenfalls passen. Einen ganz besonderen Tipp hat aber ein anderer User. Er schreibt: „Geil wäre, wenn Helene Fischer drunter wäre.“

Die Indizien:

Golden Taurus

„Sobald ich das Spielfeld betrete, bekomme ich Gänsehaut“

30 Yards

„Ich bin mein eigener Auswechselspieler“

„Ich bin ein Taktikgenie, eine Maschine“

ständig auf der Suche nach Optimierung

programmiert auf Sieg

Niemand hat an ihn geglaubt, außer seiner Familie

Nach der ersten Show fällt der Verdacht jedoch auf jemand ganz anderen. In der ProSieben-App liegt plötzlich Entertainer Guildo Horn vorne. Und auch nach Folge 2 sind 46 Prozent der Zuschauer der Überzeugung, dass es sich unter der Maske um den Komiker handeln muss. Es bleibt also spannend.

Die Fans glauben, Guildo Horn ist Der Stier. Foto: IMAGO / Revierfoto

Hat sich etwa bereits der erste „The Masked Singer“-Teilnehmer verplappert? Zumindest klingt DAS doch sehr auffällig.

„The Masked Singer“ läuft dienstags um 20.15 Uhr bei Prosieben.