„Der Stier“ bei „The Masked Singer“: ProSieben liefert Hinweis – ER muss es sein

Er ist wahrlich der sportlichste unter den Kostümen bei „The Masked Singer“! „Der Stier“ tritt im Football-Outfit mit dazugehörigem Ball in der Prosieben-Show an.

Eigentlich könnte man meinen, dass „Der Stier“ eher in ein Stadion als auf die „The Masked Singer“-Bühne gehört. Doch vielleicht ist das ja der Trick.

Oder hat ProSieben hier schon zu viel verraten?

Der Stier will nicht nur den Super-Bowl sondern auch „The Masked Singer“ gewinnen. Foto: ProSieben/Willi Weber

„Der Stier“ bei „The Masked Singer“: Hat sich ProSieben hier verraten?

„Muskulös, stark, beeindruckend: „Der Stier“ ist der Supersportler unter den „The Masked Singer“-Figuren und strotzt nur so vor Kraft und Energie. Doch insgeheim träumt der Football-Profi davon, die Zuschauer nicht nur mit sportlichen Erfolgen zu begeistern. Holografische, dehnbare Folie, irisierende (in Regenbogenfarben schillernde) Elemente, Killernieten und 1.500 Kristalle verleihen ihm sein magisches Aussehen“, schreibt ProSieben.

---------------

Wer ist der Stier? Die Tipps:

Coach Esume

Björn Werner

Henning Baum

Carsten Spengemann

Lukas Podolski

------------------

„Football-Profi“? Meint ProSieben das ernst? Die Fans jedenfalls haben den Hinweis dankbar aufgegriffen und haben bei Instagram bereits einen Namen als denkbaren Promi aufgegriffen.

Der Stier bei „The Masked Singer“: Fans werfen mit Namen um sich

So schreibt ein Instagram-User direkt von Coach Esume.

Wer gewinnt in diesem Frühjahr „The Masked Singer“? Foto: ProSieben/Willi Weber

Patrick Esume, so der richtige Name des ehemaligen Football-Profis, könnte also durchaus passen.

-----------------

Der Dinosaurier bei „The Masked Singer“: Wer steckt unter der Maske?

Der Monstronaut bei „The Masked Singer“: Welcher Promi ist es?

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Quokka bei „The Masked Singer“: Fans haben direkt einen Verdacht

Der Flamingo bei „The Masked Singer“: Fans erkennen direkt SIE

Die Schildkröte bei „The Masked Singer“: ER wäre eine Sensation

Das Küken bei The Masked Singer: Tipp kann nicht stimmen – oder doch?

Das Einhorn bei „The Masked Singer“: Wer steckt unter der Maske?

Der Leopard bei The Masked Singer: Zuschauer erkennen SIE

Das Schwein The Masked Singer: Fans erkennen SIE – Pro7 reagiert

-----------------------

Doch auch der Name Björn Werner fällt bei Instagram. Der Ex-NFL-Star würde von Statur und Beschreibung ebenfalls passen. Einen ganz besonderen Tipp hat aber ein anderer User. Er schreibt: „Geil wäre, wenn Helene Fischer drunter wäre.“

-----------

Die Indizien:

Golden Taurus

Sobald ich das Spielfeld betrete bekomme ich Gänsehaut

30 Yards

Ich bin mein eigener Auswechselspieler

-------------------

Nach dem ersten Auftritt fällt der Verdacht jedoch auf jemand ganz anderen. In der ProSieben-App liegt am Mittwoch plötzlich Entertainer Guildo Horn vorne. Es bleibt also spannend.

Die Fans glauben, Guildo Horn ist Der Stier. Foto: IMAGO / Revierfoto

Hat sich etwa bereits der erste „The Masked Singer“-Teilnehmer verplappert? Zumindest klingt DAS doch sehr auffällig.

Die nächste Folge von „The Masked Singer“ läuft am Dienstag um 20.15 Uhr bei Prosieben.