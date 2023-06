„Der Quiz-Champion“ (ZDF): Kandidat verrät Privates – Kerner deutlich: „Therapiestunde oder was?“

Im ZDF wird wieder „Der Quiz-Champion“ des Abends gesucht. Dabei tritt ein Kandidat gegen fünf Experten an und stellt sein Wissen unter Beweis. Am Samstagabend (17. Juni) möchte sich der Bochumer Jöran Steinhauer die 100.000 Euro Gewinnsumme mit nach Hause nehmen.

Doch damit ihm das gelingt und er „Quiz-Champion“ wird, muss Jöran Steinhauer erstmal an den Experten vorbei. Und diese sind an diesem Abend: Schauspielerin Anna Thalbach, Unternehmerin Sarah Wiener, Sportjournalist Marcel Reif, Komiker Michael „Bully“ Herbig und Moderator Jens Riewa. Mitten im Geschehen lüftet der Bochumer allerdings ein Geheimnis.

„Der Quiz-Champion“ (ZDF): Kandidat lüftet Geheimnis

In erster Linie treten die Kandidaten aus Spaß an der Freude und der Gewinnsumme an. Oder doch nicht? Jöran Steinhauer hat da andere Beweggründe, wie er verrät. Er nimmt eigentlich für seine Mutter teil. Denn diese wollte schon immer mal an einer Quiz-Sendung teilnehmen, doch ihr fehlt bislang der Mut.

Mit seiner Teilnahme will er ihr zeigen, dass es ja gar nicht so schlimm ist. „Ach so, dann ist das hier eine Art Therapiestunde oder was?“, scherzt Moderator Johannes B. Kerner. Und tatsächlich: Der Kandidat sorgt den gesamten Abend über für gute Laune und viele Lacher.

Kandidat trat beim ESC an

Jöran punktet aber nicht nur mit seinem Wissen in der ZDF-Show. Auch sein bisheriger Werdegang kann sich sehen lassen. Der Mann aus Bochum ist leidenschaftlicher Musiker. In seiner Wahlheimat Lettland hat er 2011 eine Band namens „Aarzemnieki“ gegründet, mit der er es sogar bis zum Eurovision Song Contest schaffte.

Die Band wurde nach einer TV-Vorentscheidung mit insgesamt 24 Konkurrenten ausgewählt, Lettland beim ersten Halbfinale des ESC 2014 in Kopenhagen zu vertreten. Für den Einzug ins Finale hat es allerdings nicht gereicht.

Du hast die Sendung verpasst? In der ZDF-Mediathek kannst du die Folge von „Der Quizchampion“ nachschauen.