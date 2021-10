„Der Phönix“ bei „The Masked Singer“ 2021: Fans erkennen IHN

Wer es farbenfroh mag, der wird ihn lieben: Denn „Der Phönix“ könnte bunter nicht sein. Auch er war am Samstagabend bei der ersten Folge von „The Masked Singer“ 2021 mit am Start

Keine Frage, „Der Phönix“ sticht den Zuschauern optisch am meisten ins Auge. Doch was zeichnet ihn genau aus?

„Der Phönix“ tritt bei „The Masked Singer“ 2021 an

Es ist die aufwendigste Maske bei „The Masked Singer“ in der fünften Staffel. 5000 Federn bestücken das Kostüm, obendrein 4000 lodernde Flammen, die von Hand angebracht wurden. Eine echte Meisterleistung!

„Der Phönix“ besteht aus 14 Einzelteilen, für die es jeweils riesige Überwürfe gibt. Warum? Ganz einfach: Um den Transport möglichst schonungslos und einfach zu generieren.

-----------------------------

„Der Phönix“ bei „The Masked Singer“: Die Hinweise

Er bringt die Bühne mit seinen kleuchtenden farben zum Lodern

Bietet dem Bösen die Stirn

Lebensaufgabe: Freude und Zuversicht verbreiten

-----------------------------

„Der Phönix ist das aufwendigste Kostüm dieser Staffel. Eigentlich sogar das aufwendigste Kostüm aller bisherigen Staffeln. Wir haben wahnsinnig lang daran getüftelt und gebaut. Ein Fantasie-Gebilde, das Seinesgleichen sucht“, erklärt Gewandmeisterin Alexandra Brandner, die 1100 Arbeitsstunden investiert hat, um den „Phönix“ in voller Pracht erscheinen zu lassen.

Vermutungen, welcher Star unter der Maske stecken könnte, haben die Fans auch schon. So tippen sie unter anderem bereits auf Conchita Wurst und hegen keinerlei Zweifel, das sie es sein muss.

Da es so aussieht, als würde „Der Phönix“ in einem Rollstuhl sitzen, vermutet die Jury Samuel Koch dahinter. Der Schauspieler ist seit einem Unfall bei „Wetten, dass...“ querschnittsgelähmt.

Es bleibt spannend...

-----------------------------

Der Phönix: Die ersten Tipps der Fans und des Rateteams

Conchita Wurst

Olivia Jones

Tim Mälzer

Samuel Koch

Michael Herbig

-----------------------------

Wer den Phönix live und Action sehen will, der kann das seit dem 16. Oktober tun: Jeden Samstag um 20:15 Uhr.

-----------------------------

