„Der Mops“ bei „The Masked Singer“: Fans sicher – ER steckt unter der Maske

Was ein niedlicher Fratz! Diesem Anblick kann wohl niemand widerstehen. ProSieben begrüßt „Der Mops“ bei „The Masked Singer 2021“.

Er ist kuschlig, süß und herzerwärmend: Welcher Promi könnte sich wohl als „Der Mops“ ausgeben? Die „The Masked Singer“-Fans haben da schon eine Ahnung.

„The Masked Singer 2021“: Wer ist „Der Mops“?

Seine treuen Hundeaugen lassen wohl alle „The Masked Singer“-Zuschauer schwach werden. Und mit Amors Pfeil in den Pfoten zieht er auch den letzten Eisbrocken in seinen Bann.

Doch Obacht! „Der Mops“ ist nicht gerade für seine Zielsicherheit bekannt. Wen der drollige Vierbeiner wohl während seiner Performances verkuppeln wird? Wir dürfen gespannt bleiben.

Deutlich aufmerksamer waren hingegen die ProSieben-Kostümbildner, als sie das Outfit des Liebesboten und die Mops-Maske hergestellt haben.

„Der 'Mops' ist ein drolliges Wesen, aber in der Herstellung liefern wir eine wahre Materialschlacht“, gibt Gewandmeisterin Alexandra Brandner schon vor der ersten Sendung preis. „Durch die vielen Accessoires wie das lange, kuschelige Fell, Pfeil und Bogen oder die riesigen Flügel war es ein langer Prozess, bis das Kostüm tatsächlich fertiggestellt war.“

Das sind die Tipps der Fans:

Elton

Kai Pflaume

Kurz nachdem das erste Foto von „Der Mops“ im Netz veröffentlicht wird, geht sofort das Rätselraten bei den Fans los. „Stellt euch Elton als 'Mops' vor“, kommentiert ein Instagram-User mit einem lachenden Emoji.

Andere versuchen bereits, erste Indizien in dem Kostüm zu lesen. So wird vermutet, dass es sich beim Mops womöglich um den Star einer Datingshow handelt. „Bin direkt alle 'Herzblatt'-Moderatoren durchgegangen und am Ende bei Kai Pflaume gelandet ('Nur die Liebe zählt'), der würde auf jeden Fall von der Körpergröße passen“, schätzt eine Frau. Ein cleverer Gedanke!

Weitere Hinweise zum „Mops“ erfahren wir spätestens in der ersten Liveshow am 16. Oktober – um 20.15 Uhr bei ProSieben.