„Der Mops“ bei „The Masked Singer“: Stimme verrät – DIESER Promi steckt im Kostüm

Süß und unglaublich knuffig – das beschreibt die Maske „Der Mops“ aus Staffel fünf von „The Masked Singer“ wohl am besten. Doch er hat es faustdick hinter seinen süßen Plüsch-Ohren. Kein Wunder, dass Fans begeistert sind!

Immerhin führt das knuddelige Fellknäuel nicht nur die Fans, sondern auch die Jury an der Nase herum. Trotzdem bleibt auch weiterhin die Frage, wer ist „Der Mops“? Einige „The Masked Singer“-Fans sind diesem Geheimnis jetzt auf der Spur.

„The Masked Singer 2021“: Er MUSS der „Der Mops“ sein

Seine treuen Hundeaugen lassen wohl alle „The Masked Singer“-Zuschauer schwach werden. Und mit Amors Pfeil in den Pfoten zieht er auch den letzten Eisbrocken in seinen Bann.

„Der Mops” in der ProSieben-Show „The Masked Singer” wurde bislang nicht enttarnt. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Doch Obacht! „Der Mops“ ist nicht gerade für seine Zielsicherheit bekannt. Wen der drollige Vierbeiner wohl während seiner Performances verkuppeln wird? Wir dürfen gespannt bleiben.

Deutlich aufmerksamer waren hingegen die ProSieben-Kostümbildner, als sie das Outfit des Liebesboten und die Mops-Maske hergestellt haben.

„Der 'Mops' ist ein drolliges Wesen, aber in der Herstellung liefern wir eine wahre Materialschlacht“, gibt Gewandmeisterin Alexandra Brandner schon vor der ersten Sendung preis. „Durch die vielen Accessoires wie das lange, kuschelige Fell, Pfeil und Bogen oder die riesigen Flügel war es ein langer Prozess, bis das Kostüm tatsächlich fertiggestellt war.“

----------------------------------------

Das sind die Tipps der Fans und der Jury:

Carolin von Glasperlenspiel

Jeanette Biedermann

Inka Bause

Vanessa Mai

Sandy Mölling

Stefanie Kloß

----------------------------------------

Kurz nachdem das erste Foto von „Der Mops“ im Netz veröffentlicht wird, ging sofort das Rätselraten bei den Fans los. „Stellt euch Elton als 'Mops' vor“, kommentiert ein Instagram-User mit einem lachenden Emoji.

+++ „The Masked Singer“: Ex-Finalist singt jetzt für Disney – hättest du IHN wiedererkannt? +++

„Der Mops“ bei „The Masked Singer“: Hinweise deuten auf SIE

Bei Instagram ist noch ein Name hoch im Kurs: Steckt unter dem Kostüm etwa Carolin Niemczyk von Glasperlenspiel?

„Der Mops” ist einer der Unbekannten in der ProSieben-Show „The Masked Singer”. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

----------------------

Das sind die Hinweise zum Mops:

Seine Leidenschaft ist die Liebe

Hat schon vieles zusammengebracht, was zusammen gehört

Im Indizien-Clip sind Pfeffer und Salz zu sehen

Ist ständig auf der Suche nach neuer Kundschaft

Sein Herz landet in alten Reifen

Liebt es Hochzeitstorten zu designen

Freut sich, wenn die Herzen zueinander finden und die Hochzeitsglocken läuten

Hochzeitplaner ist sein absoluter Traumberuf

macht gerne und gut Party

Die Wolke 8 mit Discokugel ist zu sehen

keine Hochzeit ohne Fotobox

bald läuten wieder Hochzeitsglocken, wo, bleibt ein Geheimnis

ungewöhnliche Kombi: ohne Pommes kein Sekt, ohne Sekt keine Pommes

auch seine Kollegen finden mit seiner Hilfe die große Liebe

in dem Clip wird ein Leuchtturm gezeigt

----------------------

Andere versuchen, Indizien in dem Kostüm zu lesen. So wird vermutet, dass es sich beim Mops womöglich um den Star einer Datingshow handelt. „Bin direkt alle 'Herzblatt'-Moderatoren durchgegangen und am Ende bei Kai Pflaume gelandet ('Nur die Liebe zählt'), der würde auf jeden Fall von der Körpergröße passen“, schätzt eine Frau. Ein cleverer Gedanke!

Oder ist es etwa doch Inka Bause? Diese Vermutung wäre auch nicht allzu abwegig, immerhin verkuppelt sie regelmäßig einsame Landwirte bei „Bauer sucht Frau“.

Nach der vierten Folge scheint immerhin eindeutig festzustehen, dass der Mops definitiv eine Frau ist. Hoch im Kurs stehen Profisängerinnen wie Jeanette Biedermann, Carolin Niemczyk von Glasperlenspiel, Judith Holofernes von „Wir sind Helden“ oder sogar Nena.

Die Fans und Jury können raten, was sie wollen. Wirklich Gewissheit werden sie erst bekommen, wenn der süße Vierbeiner sich zu erkennen gibt.

----------------------------------------

Mehr zu den „The Masked Singer“-Kandidaten:

----------------------------------------

Die erste Maske ist gefallen. Wer dahintersteckte, das liest du hier.

„The Masked Singer“: Diese Masken wurden schon enttarnt

Und warum die Chili noch vor ihrer Demaskierung aufgeflogen wäre, das kannst du hier nachlesen.

Wer unter dem Hammerhai steckte, das kannst du in diesem Artikel nachlesen.

Wer das Stinktier ist, liest du in diesem Text.

Auch der Phönix musste seine Maske mittlerweile abnehmen. Alles zur emotionalen Enthüllung liest du hier.

Wer ist der nächste Star, der sich entblößen muss? Am Samstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben kommt die Lösung.