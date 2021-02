„Der Monstronaut“ bei „The Masked Singer“: Fans hegen Verdacht – mit IHM rechnet sonst niemand

Was für eine gute Mischung bei „The Masked Singer“! Nachdem in den vorherigen Staffeln „Der Astronaut“ und „Das Monster“ besonders gut bei den ProSieben-Zuschauern ankamen, wagt sich in der neuen Staffel das Kind der beiden, „Der Monstronaut“, ins Gesangs-Duell. Wie süß!

Ob „Der Monstronaut“ durch seine Geschichte einen Vorteil hat? Fraglich. Aber vielleicht verrät uns seine Beziehung zu den ehemaligen Kandidaten etwas mehr über den Promi unter der Maske.

Es gibt „The Masked Singer“-Nachwuchs: Der Monstronaut. Foto: ProSieben/Willi Weber

„Der Monstronaut“ bei „The Masked Singer“: ER könnte es sein

Der Vater des „Monstronauten“ gewann die allererste „The Masked Singer“-Staffel. Seine Mutter, „Das Monsterchen“ schaffte es immerhin auf Platz 4. Doch welcher Star könnte Boxerin Susianna Kentikian und Sänger Max Mutzke miteinander verbinden?

Die Tipps der Fans:

Dirk Nowitzki

Enie van de Meiklokjes

Klaas Heufer-Umlauf

Thore Schölermann

Joko Winterscheidt

Tim Mälzer

Das wird sich wohl noch zeigen. Was wir jedoch schon ganz genau wissen, ist das Gewicht des Mini-Monsters: Stolze 20 Kilo wiegt das Kostüm. Kein Wunder, schließlich misst „Der Monstronaut“ eine Gesamthöhe von 2,50 Metern und gilt damit als größtes „The Masked Singer“-Kostüm Deutschlands.

The Masked Singer: Der Monstronaut. Foto: ProSieben/Willi Weber

Auf seine Eltern kann der „Monstronaut“ daher nur herabblicken. Wird er sie auch gesanglich abhängen? Wir werden es bald erfahren.

Seinen Eltern steht er im Thema Funkel und Glitzer jedenfalls in nichts nach. Die Moon-Boots und das knallpinke Kostüm mit unzähligen Strasssteinen haben die ProSieben-Produktion unglaubliche 400 Stunden Arbeitszeit gekostet.

Die Indizien:

Herzbeben ausgelöst

Astrologie

Mal sehen, wie viel hinter dem ganzen Glamour steckt. Die Tipps der Fans gehen unter anderem auf einen Sportler zurück, der nicht gerade für glitzernde Outfits bekannt ist. Sie vermuten Basketball-Legende Dirk Nowitzki unter der Maske. Mit seinen 2,13 Meter passt er schon mal gut ins Kostüm.

Nach dem ersten Auftritt sieht das jedoch schon ganz anders aus. In der ProSieben-App stimmen 49,6 Prozent für Entertainer Joko Winterscheidt. Die Zuschauer wollen ihn sofort erkannt haben, doch ist der 1,90 Meter große Moderator wirklich unter die Sänger gegangen?

Ist Joko Winterscheid Der Monstronaut? Foto: IMAGO / Future Image

