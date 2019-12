Michael Wendler: Krasse Entscheidung – SIE macht Schluss! „Jetzt versuche ich...“

Michael Wendler und Laura Müller - ein Paar, das oft aneckt und einige Veränderungen durchmachen musste, seit es sich zu seiner Liebe bekannte.

Die 19-Jährige ist plötzlich bekannt, beendete die Schule und zog zu ihrem Schatzi nach South East Florida. Das Leben dort genießt der Teenager - auch wenn der Wendler-Freundin Englisch immer noch nicht leicht über die Lippen geht, wie sie bei „Goodbye Deutschland“ gesteht.

Michael Wendler: In seinem Leben hat sich viel verändert

Aber auch im Leben von Michael Wendler selbst gab es Veränderungen. Im Sommer 2018 trennte er sich nach 30 Jahren von Ehefrau Claudia Norberg - und die macht jetzt Schluss! Denn sie war nicht nur die Frau an der Seite des Schlagersängers, sondern arbeitete auch als dessen Managerin. Doch diese Zeiten sind jetzt vorbei.

Im Interview mit RTL verrät die 48-Jährige, dass sie einen neuen Job sucht. An Ideen fehlt es der Mutter von Wendlers Tochter Adeline aber nicht. „Jetzt versuche ich, aus dem Schatten meines Noch-Ehemannes herauszutreten, um eine Eigenständigkeit aufzubauen, um mein Leben zu gestalten, um Geld zu verdienen, um einen Neustart bewältigen zu können, um eine Existenz aufzubauen.“

Claudia Norberg will neue Jobs

Claudia Norberg ist nicht mehr die Managerin von Michael Wendler. Sie sucht neue Jobs. (Archivbild) Foto: imago images / Future Image

In Deutschland sei sie bereits dabei, Jobs anzunehmen. Ihren Lebensmittelpunkt hat die 47-Jährige aber noch immer in Florida. „Ich versuche, in der Touristenbranche etwas ins Leben zu rufen. Dass ich mir ein Haus kaufe und Zimmervermietung anbiete. Wer mich kennenlernen möchte, kann dann bei mir eine Zeit lang wohnen und mit mir ein Glas Wein auf der Terrasse trinken. So was stelle ich mir vor“, so Claudia Norberg gegenüber „RTL“.

Bevor sie all das in Angriff nehmen kann, geht es für die Ex von Michael Wendler aber noch ins Dschungelcamp, das am 10. Januar 2020 startet.

