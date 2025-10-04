Sat.1: Kult-Serie „Der letzte Bulle“ kehrt zurück! DIESE Stars sind dabei

Die neue Staffel von „Der letzte Bulle“ startet im Oktober. Prime Video und Sat.1 kooperieren bei der Ausstrahlung. Zuerst zeigt der Streamingdienst die Folgen mit Henning Baum. Kurz darauf erfolgt die lineare Ausstrahlung bei Sat.1.

Ab dem 31. Oktober stehen die acht neuen Folgen zum Abruf bereit. Sat.1 darf die Serie vier Wochen nach der Premiere zeigen. Wie der Sender am Dienstag (30. September) offiziell bekannt gab, fällt der Starttermin auf den 24. November. Fans können sich dabei auf Doppelfolgen freuen. Sie werden immer montags zur Primetime ausgestrahlt.

Sat.1- Krimiserie „Der letzte Bulle“: Was ist bislang bekannt?

Henning Baum spielt erneut Mick Brisgau. Der kehrt ohne Marke und Pistole zurück. Er muss sich abermals ins Leben zurückkämpfen. Sat.1 und Prime Video holen auch andere Schauspieler zurück. Maximilian Grill, Helmfried von Lüttichau und Robert Lohr sind wieder dabei.

Neu dabei ist Peri Baumeister als Carolin Berger. Torben Liebrecht spielt ihren Ehemann Ralf Berger. Tatjana Clasing taucht als Uschi Nowatzki auf. Sie schlüpft in ihre gewohnte Rolle.

Gemeinsame Produktion

Die Kölner Produktionsfirma Glisk produziert „Der letzte Bulle“. Es ist die erste gemeinsame Serie von Prime Video und Sat.1. Philipp Steffens und Julie Link Steffens leiten Glisk. Das Besondere? Steffens entwickelte die Serie vor über 15 Jahren mit.

Er war damals bei ITV Studios Germany Producer. Später wurde er Fiction-Chef bei RTL. Schlussendlich bleibt es spannend, welche packenden Fälle die Sat.1-Zuschauer erwarten. Lange müssen sie nicht mehr rätseln. Denn: Schon im Herbst gibt es alle Antworten.